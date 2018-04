¿Por qué ya no se puede pagar con el móvil en los buses de la EMT?

Los usuarios del sistema de pago NFC (pago con el móvil) en los autobuses de la EMT-Valencia, sienten que se ha dado un paso atrás en las ventajas que esta tecnología les permitía, ya que para acceder al autobús tan solo había que acercar el móvil a la terminal de pago.

Ahora, esto ya no es posible. Primero a los usuarios de Movistar y Orange, y desde hace unos días, a los de Vodafone, la empresa Transermobile (que distribuye títulos de transporte en ciudades como Valencia, Málaga o Logroño) les ha avisado de que ya no es posible la recarga de los títulos de esta tarjeta virtual en el móvil. Por tanto, ya no será posible utilizar el móvil para acceder al bus.

Desde atención al cliente de EMT-Valencia se informa a los usuarios que, efectivamente, ya no se podrá utilizar el móvil para acceder a los autobuses, por lo que habrá que presentar tarjeta física. No obstante, sí se podrá utilizar el móvil para las recargas de la tarjeta física, para lo que se precisará solicitar una nueva tarjeta, y descargarse la aplicación Recarga Mobilis.

Con esta aplicación, se podrá recargar el título de transporte combinado y trasbordo en bus y metro, utilizando esta aplicación del móvil, y acercando al mismo la tarjeta física, sin necesidad de pasar por una validadora o máquina de recarga.

Aún así, para muchos usuarios, significa un paso atrás perder la comodidad de acceder al bus simplemente acercando el móvil a la terminal, sin necesidad de tener que utilizar la tarjeta física. Las diferentes modalidades de pago a través de la tecnología NFC están cada vez más implantadas en transporte y comercios, aunque en EMT-Valencia este servicio ha quedado inoperativo.

En Hoy por Hoy Locos por Valencia, hablamos con Manuel López, Director de Marketing de EMT-Valencia, para explicar porqué ya no es posible pagar los viajes en sus autobuses con el móvil.