Las manadas que no se ven

48 horas después de conocerse la sentencia de La Manada, la indignación no sólo no ha descendido, sino que sigue creciendo. Y esa es la única buena noticia. Que este estado de alerta nos sirva por lo menos para seguir denunciando los casos que se producen cada día, a nuestro alrededor.

Porque casos como el de la manada, pero menos mediáticos, se dan con más frecuencia de la que imaginamos. Violaciones y agresiones físicas y psicológicas, que en muchas ocasiones ni se denuncian, porque las víctimas se sienten tan solas que no pueden dar el paso. Si sabiendo lo que sabíamos, con una presión mediática y social como la que se ha producido, se ha dado esta sentencia… que no pasará con otros casos que no saltan a los medios.

Después de la manada, quedan claras muchas cosas: que la justicia sigue siendo patriarcal, como la sociedad, que hace falta cambiar el código penal para no dejar resquicio a interpretaciones como esta, y que no podemos bajar la guardia. Se lo debemos a las víctimas, que desde el jueves se sienten mucho más solas que antes.