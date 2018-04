Tennessee reúne a todos sus fans

Tennessee surge en 1978 bajo el nombre Elvis Boys. El grupo, compuesto en aquel momento por Manuel Caeiro, Roberto Gil y Gregorio García poseía una media de edad de 13 años. Por ello no es de extrañar que sus primeros conciertos tuvieran lugar en colegios e institutos para un público mayormente infantil y adolescente. Amancio Jiménez se incorpora en 1979 es ahí cuando deciden tomarse su carrera más en serio y empezar a estudiar música con dedicación casi completa. Hoy dos de sus integrantes, Roberto y Amancio, nos visitan en los estudios.

Cambio de nombre y primeros discos

En 1980, algo más mayores, los miembros del grupo deciden dejar atrás el nombre de Elvis Boys. Su pasión por Elvis les llevó a plantear varios nombres relacionados con su ídolo, eligiendo finalmente el estado donde este había vivido: Tennessee. El cambio de nombre también vino acompañado de un cambio de escenarios, pues tras ser invitados por el periodista radiofónico José Luis Álvarez a actuar en una discoteca madrileña en enero de 1980, sus actuaciones irían alejándose progresivamente de los espacios colegiales. El número de componentes también varió, pues en 1980 entraría Manuel y en 1982 Isidro Arenas y Antonio. Sin embargo, diversos problemas llevaron a la salida definitiva de Manuel y Antonio para 1983.

Fijado el grupo en cuatro miembros, la banda se lanza a su primera gira en 1984 cosechando buenos resultados, lo que lleva a los miembros de Tennessee a plantearse la grabación de un primer disco. Tras negociar con Dial Discos, lanzaron su primer trabajo, Tennessee (1985), al que posteriormente seguirían Hoy estoy pensando en ti (1986), Esto es Du-Dua Ding Dong(1987) y Tonto por ti (1988). Aunque sus dos primeros discos serían en gran parte versiones españolas de éxitos en lengua inglesa (por ejemplo, "A Marilyn" era una versión de "Put The Blame On Me"), las versiones fueron dejando paso a letras y composiciones propias a partir de su tercer álbum.

A pesar de los pocos medios y las complicaciones que tuvieron que afrontar en un primer momento (compaginar sus carreras musicales con el servicio militar obligatorio, por ejemplo), el grupo fue ganándose el favor del público, cimentando su éxito con cada nuevo disco.



A finales de los años 80, el éxito de Tennessee estaba claro; a fin de cuentas pocas bandas podían vanagloriarse de haber sacado cuatro álbumes en años consecutivos. No obstante, los roces entre grupo y discográfica no hacían más que multiplicarse. Al principio las quejas tenían que ver con la escasa promoción que recibían, pero cuando Dial Discos comenzó a tener problemas con los pagos, los miembros de Tennessee decidieron cortar por lo sano y gracias a su nuevo manager Ely Forcada pasarse a un sello mucho más importante, la multinacional EMI.

Con EMI, Tennessee recibió una promoción mucho mejor, grabando en esos cuatro años Una noche en Malibú (1989), Llueve en mi corazón (1991) y Sueños (1992) y vendiendo la friolera de casi dos millones de discos. Sin embargo, la discográfica no quería dejar pasar el éxito de sus nuevos artistas, sometiendo al grupo a un tremendo esfuerzo, con más de un centenar de actuaciones al año, lo que finalmente acabó pasando factura a los miembros de la banda. El agotamiento de sus miembros y diversas discrepancias llevaron a Tennessee a abandonar la discográfica en el punto álgido de su carrera.

El Regreso (2004)

Tras seis años de ausencia en las tiendas de discos, el grupo se vuelve a reunir en 2004, con el reencuentro de Amancio, Roberto e Isidro, si bien Gregorio declinaría participar por motivos personales y profesionales. El resultado sería El Regreso, que grabarían con Filmax, y que incluiría ocho temas regrabados, varios éxitos remasterizados y algunas versiones en inglés, además de dos conciertos en DVD. La aceptación de ese nuevo trabajo les llevó a preparar un nuevo álbum, aunque esta vez se lo tomaron con calma debido al éxito del musical Grease, pasando cinco años hasta su aparición.

En el camino, crearon un nuevo sello discográfico, Caravana Producciones, que editaría Swing and Roll (2009) y Navidades a capella (2009) y Lucky Lips (Diciembre 2013) disco de versiones que cuenta con 12 canciones con banda y 4 a cappella, y que tuvo mucha aceptación entre los fans del grupo, éxito que estuvo acompañado con una gran gira de conciertos en directo (2014). En las navidades de 2015 editaría su cuarto álbum dedicado a la navidad, Feliz navidudua. En 2016 fichan por la multinacional Warner Music con un doble CD para la ocasión de su 30 aniversario desde la grabación de su primer disco (1985). A finales de 2017 y en homenaje a Elvis Presley en su 40 aniversario, y conmemorando también su 40 aniversario como primera banda, graban un CD titulado Elvis Boys Always on my mind. Ya en el 2018 editan un nuevo trabajo titulado “La vida nos unió” con nuevas canciones llena de duetos con grandes artistas como José Manuel Casañ de Seguridad Social, Javier Ojeda de Danza Invisible, Manuel España de la Guardia y un largo etc .