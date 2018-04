Clamor en la Ciudad de la Justicia contra la sentencia a ‘La Manada’

Medio millar de personas se han dado cita en la puerta de la Ciudad de la Justicia de Valencia para mostrar su indignación por la sentencia a "La Manada". Manos en alto, las consignas ya conocidas, mucha indignación y una advertencia: van a seguir reivindicando y pidiendo justicia de verdad.

También en muchos colegios e institutos se han llevado a cabo concentraciones, convocadas por el Sindicat de Treballadors de L'Ensenyament, por ejemplo en Valencia. Una de los profesoras convocantes, Evelyn Bonilla apuntaba que la comunidad educativa no puede ni debe hacer oídos sordos ante un clamor social.

Y así, en muchos otros puntos de la Comunitat, que se ha vuelto a manifestar hoy contra esta justicia tan poco justa.

Los asistentes han exhibido una pancarta con el lema "No es abuso, es violación", han roto fotografías de los condenados y han coreado lemas como "tranquila hermana, aquí está tu manada", "no es no, lo demás es violación", "esta Justicia es machista", "justicia patricarcal, justicia criminal" o "qué casualidad que uno es picoleto y otro militar".

Entre los manifestantes se encontraba también el portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, quien ha afirmado: "Vista la indignación generalizada a lo largo y ancho de todo el país, creo que en un futuro los jueces se lo pensarán mucho antes de hacer una sentencia tan infame e inidigna como la que han hecho".