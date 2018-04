Llegó el momento de volver

En uno de los escasos tres partidos que han jugado en Mestalla el Valencia y el Eibar, gran parte de la afición valencianista empezó a hacer la ola en la grada. El Valencia estaba ganando 4-0 con lo que, enmarcando el momento en ese pequeño contexto, la ola pudiera estar justificada. Pero a muchos nos extrañó que eso pasara, porque el Valencia de ese 20 de abril de 2016 acababa de asegurarse la permanencia en Primera División gracias a ese resultado, pero quizá no era un hecho como para celebrarlo por todo lo alto. Ahora, dos años después de aquel partido, sí que tendría más razón de ser si en Mestalla la gente empieza a hacer la ola, porque el Valencia puede certificar su regreso a la Champions si gana al Eibar. Y después de dos años de travesía por el desierto, esto sí que son palabras mayores.

Y es que las cuentas que hemos ido haciendo en las últimas jornadas en las que se dependía de varios resultados para que el Valencia pudiese certificar matemáticamente su clasificación para la Champions, ahora ya son muy claras. El Valencia habrá logrado su objetivo de forma definitiva si le gana al Eibar. Con la victoria ya no habrá más historia. Otra cosa es si el resultado es un empate o una derrota; entonces habrá que esperar al lunes a que el Betis no le gane al colista, al Málaga, en el Benito Villamarín. Y si no se cumple esta combinación, es decir, si el Valencia no gana y el Betis sí, pues nos tocará volver a esperar a la siguiente jornada para de una vez por todas lograr el premio Champions. Pero lo importante es que ya el Valencia depende de sí mismo para, con una victoria, dejar por intrascendentes el resto de partidos que queden hasta el final del campeonato.

Bueno, serían intrascendentes si una vez conseguida la Champions el Valencia no se pone como reto el ascender alguna posición más en la clasificación, que por el bien del club sería interesante básicamente en lo económico por una mayor cantidad de ingresos en concepto de reparto televisivo de LaLiga (alrededor de 2,2 millones de euros quedando un puesto más arriba) y en concepto de ‘market pool’ de la UEFA (un 10% más del total a repartir entre los cuatro equipos españoles en Champions quedando un puesto más arriba). Ahora mismo el Real Madrid, que es tercero, tiene dos puntos más que el Valencia, el gol average ganado con los de Marcelino y un partido pendiente todavía, el que tiene aplazado de la última jornada contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. El segundo, el Atlético de Madrid tiene seis puntos más que el Valencia y también le tiene ganado el gol average particular.

Los dos últimos resultados de los Valencia – Eibar han sido igual de contundentes pero a la inversa. Mientras hace dos temporadas el Valencia le infringió al Eibar ese 4-0 del que hablábamos, en uno de los últimos partidos de esa temporada con Pako Ayestarán de entrenador, la temporada pasada el resultado fue también ése pero al revés. 0-4 ganó el Eibar en Mestalla en uno de los pocos borrones que tuvo la etapa de Voro en el banquillo. Y sólo han jugado una vez más, porque el Eibar lleva sólo tres temporadas en la élite. La otra fue una temporada antes que esas dos, que era la primera vez que el Eibar venía a Mestalla y el resultado fue de 3-1 a favor del Valencia.

Si el Valencia tiene algo grande por lo que competir, el Eibar por su parte no tiene ningún objetivo por el que pelear de aquí a final de temporada. Su mayor y realmente único reto ya lo terminó de certificar matemáticamente la pasada jornada; hablamos lógicamente de la permanencia un año más en Primera División. Así que el único aliciente que podría tener a partir de ahora sería el de quedar lo más arriba posible en la clasificación; por motivación deportiva para superar el décimo puesto en el que terminó la pasada temporada como mejor registro histórico, y por motivación económica porque cada puesto que un equipo mejore significa una mayor tajada de dinero por el reparto televisivo, que en una entidad tan humilde como la eibarresa, supone una barbaridad.

En la última hora estrictamente deportiva, Marcelino tiene un par de bajas para este partido, una por lesión (Coquelin) y otra por sanción (Garay). Tiene por lo tanto que hacer un par de descartes, ya que cuenta con veinte jugadores disponibles y los ha convocado a todos, así que esperará a última hora para configurar la lista definitiva de dieciocho. Recupera respecto al último partido a tres futbolistas que se perdieron la cita de Balaídos: Parejo y Gayà que cumplieron un encuentro de sanción, y Zaza que se quedó fuera por unas molestias musculares de las que ya está completamente restablecido.

En el Eibar la gran noticia del partido en cuanto a nombres es el de Fabián Orellana. El chileno fue cedido por el Valencia en el pasado mercado de invierno y en su contrato de cesión se estipuló la famosa cláusula del miedo, que le impedía jugar en Mestalla. No obstante, también había otra cláusula que establecía que si el Eibar lograba la permanencia quedaba obligado a ejercer la compra del futbolista; lo que ha hecho que los dirigentes del equipo guipuzcoano, una vez asegurada completamente esa permanencia, hayan adelantado el pago de ese millón y medio de euros al Valencia, con lo que Orellana pasa de estar cedido a estar traspasado y así pues puede jugar sin ningún problema en Mestalla.