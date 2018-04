Le reducen la condena por asistir a su mujer, después de acuchillarla

La Audiencia de Valladolid ha condenado a una pena de tres años de cárcel a un vecino de Villalón de Campos, por un delito de lesiones sobre su esposa, según informa la Agencia Europa Press. El hombre hirió gravemente a la mujer durante la madrugada del día 6 de marzo de 2017, tras clavarle un cuchillo de cocina de 15 centímetros en el costado durante una discusión en el domicilio familiar.

En el fallo se argumenta que no se le condena por tentativa de homicidio, porque después de clavarle el cuchillo, llamó al 112 y asistió a la mujer a través de las indicaciones que le dieron por teléfono los servicios médicos. El juez considera que su intervención contribuyó a que la mujer no perdiera la vida, ya que la lesión recibida en el hígado era de tal gravedad que de no mediar una rápida asistencia el resultado habría sido su muerte.

En su fallo, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial no da verosimilitud a la versión exculpatoria del acusado, quien había alegado que su mujer sufrió un accidente doméstico con el cuchillo que él portaba en las manos al resbalar ella en el pasillo y caer hacia atrás, y considera acreditado que la lesión fue intencionada, si bien no llega a condenarle por tentativa de homicidio al apreciar un "desestimiento voluntario" del penado pues, una vez consumada la agresión, hizo todo lo posible por evitar su muerte.

Tendrá que pagar 3.250 euros por las lesiones que causó a la mujer

Por tal motivo, la Audiencia Provincial impone además al procesado la medida de alejamiento de su esposa por espacio de cinco años, así como la obligación de indemnizarla en la cantidad de 3.250 euros por las lesiones y al Sacyl con 3.464 euros por los gastos de asistencia.

La defensa del condenado baraja ya la posibilidad de recurrir el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La condena impuesta por el tribunal se fundamenta, como principales pruebas, en las propias declaraciones iniciales de la lesionada en las que ésta atribuyó a su marido la cuchillada, que en el juicio alegó no recordar nada, y también en el informe ratificado por los forenses, quienes calificaron de "altamente improbable, muy difícil" que tras un patinazo, se clavara accidentalmente en su costado derecho el cuchillo jamonero de 15 centímetros de hoja.