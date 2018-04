La conversación entre Caballero y Siri y otras tomas falsas

Nuestras tomas falsas son como algunos pagos, las emitimos “a mes vencido”, así que no se extrañen si se encuentran en este vídeo secuencias emitidas o grabadas en el mes de marzo. Lo de abril está a buen recaudo, esperando edición, así que no se preocupen. Mientras tanto pueden disfrutar de esta recopilación, donde no están todos los políticos ni redactores, pero sí algunos. Algunas caras conocidas y otras no tanto. El alcalde de Vigo (que sí, habla con Siri en su programa), el delegado de la Xunta, el escritor Pedro Feijóo, comparten espacio en este espacio con redactores de la casa y gente de a pié. Lo mejor, como siempre, es que pinchen en el vídeo.

