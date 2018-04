La brecha digital va camino de hacerse abismo para los vecinos de varios pueblos de Aliste, (Rabanales, Alcañices, Ufones, Grisuela, Matellanes y Mellanes, entre otros), que por tercera o cuarta vez en menos de dos meses, han vuelto a quedarse este viernes sin teléfono e internet al fallar la cobertura de la operadora Movistar.

Cuando esto sucede, los mayores no pueden, a veces durante horas, otras durante días, contactar con los familiares que viven fuera ni las empresas y negocios comunicarse con sus clientes o proveedores, los vecinos tienen que peregrinar buscando un resto de señal para poder hacer una llamada, en la residencia geriátrica de Rabanales, los hijos o nietos de los ancianos no pueden saber del estado de salud de sus seres queridos o no se puede llamar a un taxi o al médico en caso de necesidad y en las farmacias queda inutilizado el sistema de la receta electrónica y no se pueden dispensar determinados medicamentos.

Un abismo digital para cientos de habitantes de la comarca, que se sienten sometidos a la tiranía de la única operadora que llega en “condiciones” a la zona como es Movistar, una empresa que, tienen la impresión, lo que quiere es que los pocos clientes de esos pueblos se vayan dando de baja para quitarse de encima el problema y que, por tanto, difícilmente estaría dispuesta a afrontar las inversiones necesarias para resolver el problema. Así las cosas los vecinos, los pocos que quedan, porque en esas condiciones es difícil que los jóvenes se planteen quedarse en el pueblo o algún empresario iniciar una actividad, piden ayuda, quieren hacerse oír y reclaman soluciones ya.