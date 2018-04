"Tanto magistrados como letrados nos tenemos que ceñir a la legislación actual vigente"

Apenas 24 horas después de conocer la sentencia de La Manada, este viernes se ha celebrado en el Colegio de Abogados de Zaragoza una mesa redonda sobre juicios paralelos en la que participaba precisamente el abogado defensor de 4 de los 5 condenados. En este foro, y previamente ante los medios de comunicación, ha pedido a los políticos que, ante el clamor popular, no legislen en caliente y que dejen a los profesionales trabajar.

Agustín Martínez Becerra criticaba también la vulneración del principio de inocencia de sus defendidos durante todo este tiempo que ha durado el proceso. "Han aparecido por ciencia infusa muchísimos jueces, muchísimos abogados y esperemos, por nuestra integridad, que no empiecen a aparecer muchos médicos porque si empiezan a hacerse operaciones a través de Twitter me da la sensación de que va a haber muchos fallecimientos como consecuencia de todo eso". Martínez Becerra insistía: "¿Por qué no dejamos trabajar a los profesionales y a las personas que realizan su trabajo? Si no se está de acuerdo, se recurre".

Y lanzaba un mensaje a los políticos: "Tanto los magistrados como los letrados que participamos en el procedimiento nos tenemos que ceñir a la legislación actual vigente", remarcaba. "El que la quiera cambiar, en lugar de salir haciendo comentarios y titulares grandilocuentes para ser portada en un periódico o para ganar 3 o 4 votos, que se pongan a trabajar y nos digan, a partir de mañana, con qué legislación tenemos que trabajar".

Junto a él en esta mesa redonda, participaba también Alfonso Ballestín, Magistrado de la Audiencia Provincial de Zaragoza. En su caso, era claro: sólo cree en un tipo de Justicia, "la que se administra por jueces imparciales" y "no en la que viene de la calle". Y lamentaba los juicios paralelos. Pedía "que dejen de existir" y añadía que "generan presión".

Descartaba una posible reforma del Código Penal, y sobre la recogida de firmas en Change.org para inhabilitar a los magistrados de la sentencia, "es una iniciativa absurda" porque las inhabilitaciones "deben acordarse por un procedimiento penal disciplinario o de otro tipo y no por firmas y peticiones".