Lambán: "Fue una violación y nadie me convencerá de lo contrario"

El presidente de Aragón ha dicho que "entiende y comparte la indignación que hay en la calle tras la sentencia del caso de La Manada". Javier Lambán ha dicho que "esforzándose mucho" y "como responsable público que es" quiere ser respetuoso con la sentencia, pero dejaba clara su opinión: "Defenderé donde se me pregunte que lo que ocurrió en aquel nefasto día de las fiestas de San Fermín fue una violación en toda regla y nadie me convencerá de lo contrario". Fue "un acto cometido por 5 energúmenos que merecen mi más absoluto desprecio".

Y sobre el voto particular del juez que proponía la absolución para los cinco condenados, Lambán no lo entendía. "Uno se indigna todavía más, a partir de ver algunos párrafos que, por no incurrir en falta de respeto a la justicia, me parecen absolutamente incalificables". Es "el adjetivo más suave que se me ocurre utilizar".