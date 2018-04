Una chapuza

La sentencia que tumba la elección del director general de la Fundación Teatro-Auditorio, es un aviso a navegantes de que los concursos públicos no se pueden hacer adhoc a los perfiles que uno quiere. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, bajo la sombra, siempre presente, del círculo Saavedriano en todo lo que tiene que ver con cultura y música de élite, y el cabildo de GC de Anonio Morales , que recien llegado al poder era desconocedor del sector y se dejó convencer, se han llevado un bofetón inesperado… y de los grandes.

Vamos que la elección del alemán Tilman Kuttenkeuler, al que no se le pone en tela de juicio desde el punto de vista profesional, sí deja patente que fue un desprecio a lo que debe ser un concurso (de concurrencia pública) y a una plaza de una fundación que llevan al 50% el ayuntamiento capitalino y el cabildo de Gran Canaria.

Tras la denuncia del que fuera gerente del Teatro Cuyás, Juan Márquez, que como otros 16 candidatos que se presentaron a la plaza, y posteriormente los cuatro que pasaron a la segunda fase, querrían saber qué llevó al tribunal a elegir la candidatura ganadora y no obtuvo nada por respuesta, si de nada se puede calificar la respuesta del secretario del tribunal conformado por Encarna Galván concejala de cultura del ayuntamiento de la capital y por Carlos Ruiz consejero del Cabildo de Gran Canaria, que por medio del secretario señor Balmaseda se da una explicación surrealista, hemos elegido a este candidato porque era el que tenía el mejor proyecto y no podemos dar más datos por la ley de protección de datos. Simplemente alucinante. Todo el mundo cuando hay lío se esconden en los secretos. Por ello el denunciante se vio en la obligación de acudir a los tribunales y dos años después, por la tardanza del juicio que reconoce la magistrada, consigue una sentencia demoledora del juzgado de los contencioso número tres de Las Palmas.

En la sentencia la jueza deja claro, y esto es interpretación mía tras la lectura, de la "chapuza" del concurso. El caso es que el ayuntamiento llamó a un abogado externo y no fue nadie a la vista, solo defendió que como el denunciante ya se había jubilado no había lugar a la denuncia, absolutamente increíble. A todo esto la magistrada entiende que el nombramiento de este señor es nulo, no cumple con los requisitos y ni siquiera existe baremación de los candidatos y condena en costas a la fundación de las entidades públicas.

El alcalde Hidalgo anunció aquí en el Drago esta semana, que iban a recurrir y que Tilman era un gran gestor, que eso no se debatió en el juicio y "palante". Mientras el pte del cabildo que representa al otro 50% de la institución señala que la decisión no está tomada y demuestra no compartir la elección. Polémica servida.

En los puestos públicos hay que respetar la libre concurrencia, los méritos y capacidad, cumplir con los requisitos exigidos y no elegir a dedo con chapuzas, y cuando te cogen, como ha dicho la magistrada, rectificar y volver a sacar la plaza. Ya está bien de tanto rollo. Lo mismo ha pasado con otros cargos de directores generales en la capital, en el cabildo y en otras muchas instituciones, que no son puestos políticos a dedo.

Menos recurrir con pólvora ajena y pública y más cumplir con la ley, que es muy sencillo.