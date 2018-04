Hoteles en los que habita el mal /

Afirman aquellos que están hechos de la pasta de la incredulidad más obcecada, que son meras leyendas, situaciones fruto de la sugestión o del miedo llevado al límite, cuando no del interés de unos cuantos con el único afán de lucrarse; incluso, en estos tiempos en los que la Red es un apéndice más de nuestro cuerpo, que se trataría sólo de otras más entre tantas fake news que circulan sin control ni freno, confundiéndonos sobre los que es real y lo que viene siendo trola pura y dura.

Muchas de esas historias nacen así. Pero parece haber algo más… en ocasiones mucho más. O al menos eso aseguran, con semblante muy serio, quienes se han topado cara a cara con lo insólito, con el terror en su estado más puro y no han podido volver a dormir tranquilos. Y la gran mayoría no tiene motivos para mentir.

Porque aquello que parece intangible, que desafía nuestra preclara razón en la que no tiene cabida lo que se sale del guión de lo comúnmente aceptado, se presenta cuando le viene en gana, y son numerosos los testimonios de su presencia, reiterativa o casual. Un buen número de ellos han sido recogidos en esos lugares de paso en los que recalamos alguna vez –o muchas– en nuestra vida: hoteles, moteles, paradores… Sitios de tránsito o descanso en los que la presencia del mal, o lo extraño, sea lo que sea, se hace patente, obligando en ocasiones a cerrar a los propietarios –o a silenciar el asunto– y, en otras, paradójicamente, provocando que aumenten sus reservas al reclamo de “quedan habitaciones vacantes”. Hoy el miedo está de moda, aunque no es para todos los públicos. Tras entrar en la recepción y llamar al conserje, comienza nuestro particular viaje a las sombras.

Portada de Enigmas de abril / Revista Enigmas

Hablaremos también de algunos otros hoteles que salpican el globo y que parecen estar marcados por la huella de la tragedia, de lo sobrenatural, de lo extraño… Puertas que se cierran solas, objetos que saltan si que nadie los toque, lamentos, golpes, e incluso presencias que toman forma, provocan en los visitantes una experiencia que nunca olvidarán… ¿Te atreves a registrarte? Este es el tema que ocupa la portada de la revista Enigmas de este mes