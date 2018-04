El Pleno aprueba el Presupuesto de Málaga con el rechazo de los grupos de izquierda

No ha habido sorpresas y el Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado inicialmente este viernes el Presupuesto municipal para 2018, el más tardío del mandato, con los votos de PP y Ciudadanos, socio de investidura de los populares. Toda la izquierda (PSOE, Málaga Ahora, Málaga para la Gente y el concejal no adscrito) se ha posicionado en contra de unas cuentas tachadas por estos concejales de "electoralistas", "infladas" e "irreales" porque, en su opinión, no se podrán ejecutar. No se ha aceptado ninguna enmienda presentada por estos grupos. El documento se someterá ahora a un periodo de alegaciones y podría entrar en vigor a mediados de mayo.

El Presupuesto para 2018 crece un 5% respecto al año pasado, hasta los 790 millones de euros, destina algo más de 100 millones de euros a gasto social y eleva las inversiones un 22%, hasta los 75 millones, en año preelectoral. Previsiblemente, será el último del mandato (el alcalde, Francisco de la Torre, gobierna en minoría) antes de los comicios municipales de junio de 2019.

Para Carlos Conde, portavoz del gobierno local y concejal de Economía, se trata del "mejor" documento económico. "Se van a poner en marcha unos Presupuestos expansivos; promotores de la actividad económica; favorecedores del empleo y del emprendimiento; impulsores de la iniciativa privada; inversores; y dinamizadores de la economía local", ha resaltado el edil durante el debate. Y ha reprochado a quienes han votado en contra que ni siquiera se hayan planteado una "abstención responsable".

De "ciencia ficción" ha tachado las cuentas municipales el portavoz del PSOE, Daniel Pérez. Ha sido muy crítico con el alcalde por sentarse solo a negociar con Ciudadanos y ha afirmado que no se atienden las necesidades de los barrios ni de la población media. "No hay respuesta a la Málaga inacabada", ha censurado Pérez.

En la misma línea se ha manifestado la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, que ha criticado que no se haya tenido en cuenta ni una sola enmienda, ha calificado de "electoralista" subir el gasto social justo antes de los comicios y ha arremetido contra el tándem que forman, ha dicho, el alcalde y el portavoz del partido naranja, Juan Cassá. "Están entrando en competición a ver quién es capaz de vender más motos; quién es capaz de decir que va a hacer más para un barrio; quién toca más campanas en Semana Santa; y quién se apunta más medallas. Y esa competición es nefasta para los intereses generales", ha concluido. Son "tramposos, continuistas, insuficientes e injustos", ha sentenciado el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, que ha criticado que hay partidas que se repiten año tras año.

Ciudadanos ha hablado de "responsabilidad" y de la necesidad de "remar en la misma dirección" para justificar su apoyo al Presupuesto. Su portavoz, Juan Cassá, ha querido dejar claro que no son las cuentas del partido naranja, pero que se han incluído 60 iniciativas propuestas por ellos, valoradas en más de 17 millones de euros. "Preferimos influir en la política municipal, mojarnos y apostar por políticas buenas para los ciudadanos porque nuestro objetivo no es hacer politiqueo, sino que la ciudad vaya a mejor", ha recalcado Cassá.