Arrasate: "Es un partido importante, pero todavía no es una final"

Con buenas noticias en lo que respecta a la vuelta de jugadores importantes, el Numancia afronta el primero de los tres duelos que tendrá en Los Pajaritos en las próximas cuatro jornadas frente a rivales directos en esa lucha por el play-off de ascenso. El primero en visitar Soria, será el Oviedo este domingo a mediodía, un equipo que está séptimo, a dos puntos de la zona de promoción y del equipo soriano.

Es un partido de muchos alicientes para el Numancia, como reconoce Jagoba Arrasate. “Todos queremos ser jugadores o entrenadores para vivir un partido como éste: un domingo a mediodía, en casa, con una gran entrada, con el público volcado y enchufadísimo, a falta de seis partidos, jugándonos algo bonito… Si nos gusta esta profesión es por días como este domingo. Nosotros estamos preparados y ojalá, con todos estos alicientes y pensando que es bonito, lo sea aún más por lograr una victoria. El contexto del partido es maravilloso”.

Por su parte, el Real Oviedo del ex numantino Anquela llegará a Soria tras perder ante el Real Valladolid, con la importante baja de Forlín en defensa y con la clara intención de seguir en la pelea por la promoción.

Y lo mejor es que, siendo un duelo ante un rival directo, no es, ni mucho menos “una final”, dado el calendario de los rojillos y la cantidad de duelos directos que hay en la cabeza de la clasificación en estas semanas. “Pase lo que pase el domingo, habrá vida el lunes: si ganamos, habrá que seguir sumando, y si perdemos no será el fin del mundo. Pero sí es verdad que es un partido importante, porque es en casa, a seis jornadas y ante el Oviedo que es el séptimo… Queremos estar a la altura, en casa somos fiables, pero necesitaremos nuestra mejor versión para doblegar a un rival que será complicado”, reconoce Arrasate, que apunta al ‘rush final’, los últimos minutos de partido del equipo como una de las virtudes, decantando los encuentros de su lado gracias a la intensidad que plantea.

Además, el técnico rojillo recupera al faro del equipo, Íñigo Pérez, baja en Tarragona por sanción, y al goleador Manu del Moral, ausente las últimas cinco jornadas por lesión. Además, Diamanka también podría estar disponible, “Se ha recuperado, ha estado poco tiempo parado y si está bien, jugará, incluso de inicio. Si no está en condiciones, no lo forzaremos. Sabemos que Pape es un hombre importante, pero no nos arriesgaremos a, por un partido, perderlo más jornadas”. Del mismo modo, con respecto a los seis jugadores apercibidos (Unai Medina, Carlos Gutiérrez, Unai Elgezabal, Alberto Escassi, Pere Milla y Marc Mateu), Arrasate asegura que no repara en ello: “Si tienen que ‘caer’, que caigan. Vamos partido a partido, sin pensar en más allá”.