Dimite el concejal de festejos y deportes de Tudela

El concejal Iñaki Magallón deja su cargo en Ayuntamiento de Tudela por motivos personales. Es, según apunta, una decisión meditada desde hace tiempo al no poder compatibilizar sus labores como concejal, con su actividad profesional y su vida privada.

Esto habría motivado un gran desgaste personal,que le ha llevado a cometer, según explica, un error en Twitter al no meditar su comentario en relación con el juicio de “la manada” en el que también insultaba al Rey. Un error, por el que se ha disculpado; “Fue un impulso que trate de corregir eliminando inmediatamente mi comentario y que lamento, al entender que había antepuesto mi opinión personal por encima de mi figura como representante público. Un comentario que expresaba un sentimiento compartido por la amplia representación de ciudadanos de este país respecto al fallo en el juicio de la manada”.

Asimismo, con la decisión de dejar el Ayuntamiento el ya ex edil de Festejos y Deportes de Tudela espera no entorpecer la labor de sus compañeros al frente del equipo de gobierno. Según apunta, “creo que además de asumir mi responsabilidad política ayudo a no entorpecer el camino iniciado en 2015 por mis compañeros de Izquierda Ezkerra. Que nadie pueda utilizar torticeramente mi desacertado comentario en la labor que iniciamos con ahínco hace tres años”.

Habrá que esperar ahora para conocer quién ocupará la vacante que ha dejado Iñaki Magallón al frente de las concejalías de Deportes y festejos.