La increïble consulta del fals dentista

Els Mossos d'Esquadra han detingut un fals dentista que oferia tractaments en unes instal·lacions insalubres i amb eines precàries i sense els corresponents permisos. Segons ha informat avui la policia, fins ara, han pogut acreditar que sis persones havien pagat per avançat petites parts de costos tractaments.

El detingut, de 56 anys i veí de Sant Boi de Llobregat, ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte d'estafa i intrusisme professional. La investigació va començar a causa d'una denúncia, presentada el passat dia 15 per un home que havia acudit el 2015 a la clínica dental, ubicada del carrer Espronceda de Barcelona, i, en la primera visita, va abonar el total del pressupost que li van fer, de 1.580 euros.

No obstant això, de tots els serveis pressupostats i pagats, només li van fer una extracció i altres cures. En comprovar que era difícil posar-se en contacte amb l'odontòleg, l'home va sospitar que l'havien estafat i va denunciar el cas.

Les seves sospites van ser degudes també a que en la documentació de la clínica no constava el número de col·legiat del suposat metge. Davant aquesta situació i veure que un fill seu i una amiga havien patit situacions similars, van denunciar el que va passar.

El passat dia 17, agents dels Mossos van acudir a la clínica i van comprovar el precari estat del local que tenia unes instal·lacions insalubres. A l'establiment es trobava el presumpte odontòleg, que va ser detingut, al costat d'un altre home que va assegurar que, en algunes ocasions, feia tasques d'ajudant.

A més, no els van lliurar la documentació acreditativa del presumpte dentista i de la clínica, per la qual cosa els mossos van activar a la Guàrdia Urbana perquè aixequés acta de la corresponent acta administrativa. Finalment, l'home va reconèixer que no disposava de cap titulació per exercir com a odontòleg. A més, durant la investigació, es van presentar a la clínica altres clients que van explicar situacions similars.

Després de verificar amb el Col·legi de Dentistes que l'investigat no disposava de cap titulació acreditativa van demanar una ordre judicial per escorcollar el local i van constatar les seves sospites.

La investigació continua oberta i no es descarta que hi hagi més víctimes, mentre el detingut va passar a disposició judicial i va quedar en llibertat amb càrrecs.