La Arandina decide su futuro en Salamanca

No es un examen final pero sí una prueba que mide las posibilidades de la Arandina de disputar la fase de ascenso a Segunda B. Las amplía o las reduce. Alimenta el reto o lo complica en exceso. Y sería una lástima porque este equipo ha hecho mucho para sera aspirante a todo. Más de lo que se esperaba.

Salmantino y Arandina miden fuerzas este sábado a partir de las 18 horas en el Helmántico, Nada más y nada menos. Dos proyectos muy solventes que precisan una victoria para dar un golpe de autoridad en sus aspiraciones. Más irregulares los locales, con un trayecto de altibajos pero con la seguridad de que, ante oponentes del perfil de los blanquiazules, siempre han dado la talla. Llegan con bajas notables como su delantero Murci y su medio centro Chiapas pero con profundidad de banquillo suficiente como para dar una respuesta adecuada.

En la Arandina entrará Zazu en la convocatoria. Y posiblemente en el equipo titular. No hay bajas y opciones de Javier Àlvarez de los Mozos para diseñar un bloque que todos los aficionados recitan ya de memoria y al que otorgan el crédito que once triunfos consecutivos y once partidos seguidos sin encajar gol otorgan.

Ha hecho lo más difícil ya el técnico burgalés. Hacer creer a una plantilla y a un entorno que les había desahuciado. Y habiendo conseguido tanto, no sería justo decir que aún no se ha hecho nada. Recuperar lo que quizá casi nunca se tuvo es el camino. Ambición, ser competitivo, hambre y sed de éxitos. Todo eso forma ahora parte del ADN de una Arandina que quiere el premio gordo, ganarse el derecho de optar al ascenso.