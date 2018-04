Conquistar Bordils para ganar estabilidad

El paso quizá ya este dado, el último, pero uno más garantiza el objetivo de la permanencia. El Villa de Aranda visita esta tarde una cancha con esencia a balonmano. Y a un rival en apuros, alguno menos que los suyos, pero también con la permanencia encauzada. Bordils busca una victoria que le asegure seguir en la categoría de Plata. El Villa de Aranda no quiere menos. En medio, el reparto de puntos que, ante el calendario de sus rivales, no dejaría insatisfecho a ninguno aunque no como punto de partida.

El partido entre Villa de Aranda y Bordils arranca a las 20 horas en cancha catalana. Para entonces, ambos ya sabrán las consecuencias que podrán tener sus actos en base a lo que otros resultados dicten. Dos equipos capaces de mucho. Los catalanes porque en su cancha son realmente excepcionales y los arandinos porque son capaces de todo en un mismo encuentro, de lo mejor y lo peor.

Ganas también por resolver el presente para diseñar el futuro. Cuanto antes mejor porque hay mucho que pensar, planificar y ejecutar. Pero antes, esta tarde, tratar de asentar puntuado en Bordils