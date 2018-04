Un futuro para romper el espejo del gitanismo

“El flamenco rompe a veces ese espejo en el que nos obligan a vernos reflejados, y cuando ese espejo se rompe permite ver la vida real de los gitanos”. El investigador Miguel Ángel Vargas ha reflexionado sobre el mundo gitano en estos términos en la primera mesa del Congreso del Bienestar y la Felicidad de este sábado 28 de abril, que ha contado también con la presencia de La Chana, Maripaz Peña y Antonio 'El Pipa', con la moderación de Patricia Soley-Beltrán.

El debate ha girado desde el mito que asocia la vida gitana a la bohemia, sin ataduras, sin reglas, a una vida intensa de emoción y sensualidad, siempre entre la gloria y la miseria.

Vargas ha explicado que “no hay nada más alejado del gitano que el gitanismo”, incidiendo en que la historia española ha tratado “mal” a los gitanos, y que “la democracia española tampoco ha sabido encontrar el encaje”. Al hilo, ha recordado que en España actualmente no se puede aprender el romanó en la educación pública, que en el Parlamento de Andalucía “aún no ha habido ningún parlamentario gitano”, o que “aún no ha sido elegido un gitano como director de la Bienal de Sevilla”.

Por su parte, Maripaz Peña, la primera mujer gitana doctora en Antropología en España, ha reivindicado que se enseñe a la sociedad desde los libros de texto de educación primaria, y tras un trabajo de un equipo multidisciplinar, cómo es la cultura gitana, “la verdadera cultura gitana”, para que la sociedad sea partícipe de ella. Peña ha resaltado la “revolución silenciosa” que muchos estudiosos del mundo gitano están impulsando para conseguir que se conozca más y mejor la cultura gitana.

En esta línea, ha abogado por desterrar las imágenes que asocian a la mujer gitana con la brujería, incidiendo en que “es un mito que perjudica”. Un mito que ha repasado también La Chana, quien considera que el pueblo gitano “guarda costumbres de mucha pureza”, y que es “un pueblo distinto”.

“Somos un pueblo de dura cerviz, pero siempre hemos tenido respeto a los mayores y amor a los niños”, ha enfatizado, para lamentar posteriormente la menguante relación entre miembros de las mismas familias. “Hay primos pequeños que no se conocen. Se crían sin verse, y echo en falta ese amor”, sostiene.

Junto a La Chana, Antonio ‘El Pipa’ ha repasado la felicidad como “parte de los gitanos”. “Desde pequeños estamos juntos y compartimos. Es muy nuestro ser felices, porque hemos aprendido a ser felices con muy poco”, ha indicado. ‘El Pipa’ se ha mostrado orgulloso de que haya muchos gitanos que no se dediquen sólo al flamenco, “que parece que es lo único que sabemos hacer y no es así”, al tiempo que ha abogado por que se respeten las costumbres del pueblo gitano y se avance en la percepción de las mismas por parte del propio mundo gitano.