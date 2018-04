La medición de la felicidad

La felicidad es un conjunto de actos felices. Es querer y que te quieran. Es algo sobrevalorado, un anhelo imposible de cumplir. Manuel Vicent, Nativel Preciado y Aitana Sánchez Gijón definieron en cortas frases su concepto de felicidad en su conversación en el V Congreso del Bienestar organizado por la SER en Cádiz, con la moderación de Luis Alegre. Los tres compartieron anécdotas intergeneracionales y ofrecieron divertidos momentos de gran complicidad.

Vicent se situó en el paradigma de felicidad como concepto inexistente. "No es real en sí, sino como un conjunto de actos", señaló. El escritor se marcó una definición rápida, y Preciado corrió a decirle que ahora mismo cualquier definición de la felicidad está en Google. "Si nos ponemos a buscar qué hace falta para ser feliz, nos dice que hay que cambiar la mentalidad, esforzarse por ser optimista, o apreciar las cosas pequeñas", dijo la autora. "Así que no te necesito, Manuel", bromeó.

Sánchez Gijón incidió en que la felicidad es una meta, un anhelo constante, pero imposible de alcanzar. "Es algo sobrevalorado", insistió. Mientras que para Nativel Preciado, la felicidad es "querer y que te quieran". Y, a partir de ahí, la conversación también giró sobre el amor. "Por amor se mata. De hecho, todos los boleros que hemos bailado alguna vez deberían estar fuera de la ley. Todos son de acoso sexual", aseguró Vicent. Sánchez Gijón le precisó. "Nadie que te ama, te mata. Eso no es amor". Pero el escritor insistió. "El amor envenena".

Los tres también hablaron del derecho a ser feliz, de ejemplos de países como Bután, de mitos sobre la felicidad. "El tejido de cada día es el que te da la felicidad", explicó Manuel Vicent. También se habló de la "conciencia tranquila", de la gente que dice que duerme bien. Sánchez Gijón ha asegurado que no entiende ese concepto. "El mejor juez es el espejo en el que te miras cada mañana", explicó el director. "Lo de los probadores son criminales".

También se habló de amistad. "Un amigo es el que te conoce todos tus defectos, pero te los acepta", resolvió Vicent, quien enarboló toda una serie de definiciones extremas que encandilaron al público. "El budismo es como un Valium 5". Sánchez Gijón anunció otras. "España es un país gozador".

Luis Alegre les preguntó el lugar de España para encontrar la felicidad. Nativel Preciado mencionó el mar, navegando con Vicent, pero el escritor despechó al Mediterráneo. "Era un deseo de que fuera un lugar maravilloso, pero está lleno de basura", resolvió. Después Preciado ya remarcó que su lugar era su casa o cualquier otro sitio, pero "donde te sientas querido y que puedas hacer el payaso sin que nadie te lo reproche". Sánchez Gijón citó a Zahora, en Barbate, "cuando no hay poniente y levante".

Vicent entonces habló de la felicidad que hay en el silencio. Y Sánchez Gijón le remató. "Pues tú no has parado, Manuel". Y entonces vino la confesión final. "Es que no soy feliz". Y todos estallaron en risas.