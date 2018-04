El Prozac, la 'stripper' y José Luis Moreno

La verborrea de el Gran Wyoming, los sueños de niña de Yolanda Ramos y la experiencia escolar como "Bolinga" de Santiago Segura protagonizaron los primeros momentos de la charla sobre el humor del V Congreso del Bienestar y la Felicidad. Luis Alegre se encargó de moderar esta conversación plagada de anécdotas, risas y grandes momentos de surrealismo.

Ramos contó que cuando niña notó que hizo reír a una mujer en la calle. Fue la primera vez que se dio cuenta de que podía ser graciosa de forma intencionada. Después soñó que se subía al escenario y podía hacer que los niños de su colegio repitieran todo lo que ella hacía, que podía mandar desde allí. Y después confesó que supo su destino cómico cuando ejercía de stripper en El Molino. Y confesó su pasión por el Prozac y que es narcolépsica. "No me drogo. Bueno, sí me drogo, pero no voy a ningún poblado. Me drogo con la Seguridad Social".

"Es la charla más rara en la que he estado", confesó Santiago Segura, asombrado por el relato de Ramos. El Gran Wyoming había empezado dominando la conversación con su verborrea. Pero después la vida de Yolanda Ramos lo eclipsó todo. "El Gran Wyoming es un hombre práctico pero también me ha contado sus bajones", admitió ella. Segura miró al público y se preguntó. "¿Es que estamos en Cómicos Anónimos?".

Yolanda Ramos contó que le da risa los momentos serios por imposición. Por ejemplo, le daba la risa con el jurado del programa Tu cara me suena, "que no tiene ni idea, pero se pone todo serio", o los Goya, "con el público súper glamuroso con trajes alquilados. Me encantaría recoger el premio y decir 'Es todo es mentira'. Siempre necesitan a alguien más feo, para sentirse buenos". Y entonces se dieron cuenta de que en el público estaba Aitana Sánchez Gijón, que había sido presidenta de la Academia que reparte los Goya. Y saltaron las carcajadas.

A partir de ahí, Ramos ya había monopolizado la charla. Y sacó el tema del Gran Wyoming y su profesión de médico. "Tú eres como Ana Obregón cuando dice que es bióloga". Después habló de José Luis Moreno y su polémica televisiva. Alegre preguntó sobre el sentido del humor, sobre reírse de uno mismo. Y volvieron a hablar de José Luis Moreno, inspiración del primer gag que creó Santiago Segura para 'El peor programa de la semana', con el Gran Wyoming.

Santiago Segura terminó confesando cuando ha ido al teatro y se ha reído en los momentos en los que nadie se reía. Y en una conclusión admitiendo el delirante laberinto psicológico de esta charla remató este sábado de congreso del bienestar. Pero en eso que Yolanda Ramos dijo: "Te ríes de lo presente, y lloras alimentándote del pasado". Santiago Segura contestó que "la risa es como un orgasmo, pero es más larga". Y añadió el Gran Wyoming remató. "La risa es más asequible que un orgasmo".

Las preguntas del público abrieron otra veda. Cuando todo parecía que no podía volverse más loco, el actor gaditano Manuel Tallafé se levantó y Yolanda confesó que el intérprete se había morreado con su madre. Ella terminó pidiendo el fin de la charla. La catarsis colectiva se había vuelto loca. Pero, antes de terminar, dejó otra frase: "Una persona muy feliz no puede hacer felices a los demás".