No es no, fue el lema más escuchado estos días en las movilizaciones contra la aberrante sentencia de La Manada, como se autodenominaban, los acusados del caso de violación grupal cuyos magistrados concluyeron que no lo era, que eran abusos sexuales, lo que supone una dulcificación de la condena. No se trata de un caso más, porque desgraciadamente este tipo de causas abundan en los juzgados. Se trata de un caso que indigna a todas las mujeres, porque todas alguna vez, han tenido que soportar situaciones de acoso, abuso o, aún peor, agresiones por parte de uno o varios hombres. Son escenas repetidas tantas veces que ese auto judicial, lo único positivo que ha hecho es despertar aún más a una sociedad harta de soportar conductas machistas.

El voto particular de uno de los tres magistrados, justificando la violación porque se trataba de un momento de jolgorio o que la víctima estaba exitada, añade más indignación a la violencia contra las mujeres. El código penal se podrá endurecer más pero el problema está en que quienes imparten justicia no tengan capacidad para interpretar una prueba tan contundente como el vídeo grabado por los cinco acusados pedían turno para violar a una joven de 18 años.

El sistema judicial ha fallado a las mujeres. Otro de esos poderes que las deja al margen. Se sienten ninguneadas por una instancia en la que imploramos para que se haga justicia. De nuevo, no se las toman en serio. Las mujeres no aguantan más. El no es no, es una señal que lanzan ellas cada vez que algún hombre trata de traspasar esa línea a la que nadie les ha autorizado. A la justicia también se le ha dicho en la calle, no es no.