Nuestras aficiones

Baio y Zas acogen durante estos días las III Mostra de teatro afeccionado Labarta Pose a la que se presentaron un total de 19 grupos de teatro de toda Galicia, el jurado eligió 5 de esas obras para representarlas los sábados a las 21 en los auditorios de estos dos concellos.

Por este motivo, hoy dedicamos el A Vivir a las aficiones. Agustín Bolaños, de O catre teatro nos explica los comienzos de su grupo y nos habla sobre la obra que dirige "All you need is war"; gracias a Tito Concheiro, veremos a qué dedicaban su tiempo libre nuestros predecesores; nuestro aficionado a la tecnología, Marcus Fernández, viene cargado de novedades y recomendaciones para aficionados al mundo geek. Iago Gordillo se encarga de aunar aficiones con música.

Además, cada sábado intentamos Ser Sostenibles, con Benito García, comunicador medioambiental. Hoy hablamos con el sobre los residuos de la construcción. Y con Néstor Rodríguez Arias, Jefe Servicio Territorial de Aguas de la Zona Norte de Galicia aprendemos más sobre Gestión del Dominio Público Hidráulico.

