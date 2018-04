El CEIP Padre Manjón de Elda responde a las acusaciones de la FAPA Gabriel Miró

Desde la Directiva y la AMPA del CEIP Padre Manjón se ha lanzado un comunicado para responder al que ya realizó la FAPA Gabriel Miró, bajo el nombre de Ramón López, su presidente, el pasado 23 de abril.

En el escrito de López, se responsabilizaba al centro Padre Manjón por "el proceso de modificación de jornada que el CEIP “Padre Manjón” de Elda ha vivido y las consecuencias para una comunidad educativa como esta con casi 1000 familias totalmente dividida".

En ese escrito también añadía que "la situación la ha provocado y permitido la dirección del propio Colegio no sabemos si de forma consciente o no, evidentemente no se habría llegado hasta este punto si se hubiesen tomado las decisiones correctas desde el principio".

Por este motivo, el Padre Manjón ha lanzado el siguiente comunicado donde califican a Ramón López como "una persona sin vinculación alguna con el colegio, atribuyéndose funciones de juez y señalando culpables de modo capcioso y gratuito".

Desde el centro, califican el texto de la FAPA como un "ataque incendiario con el fin de generar crispación y que demuestra algo ya evidente: el interés sectario y malintencionado de los pocos que insisten una y otra vez en denunciar que la nuestra es una comunidad escolar dividida".

Por último añade: "Son ellos precisamente quienes quisieran dividirla con este acoso constante. Pero sus acusaciones infundadas están condenadas al fracaso. Lo que hay en el colegio Padre Manjón, en cuanto al tipo de jornada escolar se refiere, son legítimas posturas diferentes; porque en el seno de su comunidad se mantiene una cohesión inquebrantable de todos sus sectores: Dirección, docentes, AMPA, familias y todo el personal que trabaja en el centro. Y ahí seguimos".