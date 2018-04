20-26. El Puchi se acerca a la permanencia

Sonreían las jugadoras del Ants:Bfit Muchoticket Santa Eulària en la ronda de presentación previa al partido de la Liga Guerreras Iberdrola en la pista de Elche. Era una sonrisa cómplice en la que se percibe una mirada diferente. Sabían que tenían por delante un choque determinante en la lucha por la permanencia, así que desde el primer momento mostraban su declaración de intenciones. Querían hacer lo mismo que vienen repitiendo desde hace años en una pista de balonmano: divertirse.

El Puchi arrancó al galope. Ainhoa García estrenaba el marcador y las ibicencas estaban en su salsa. Carmen Campos martilleaba desde la primera línea y Flor Dumitrescu se mostraba infalible desde el extremo con cuatro goles, aprovechando su velocidad, en un visto y no visto. En defensa, Noel Cardona volvió a demostrar que es un amante del riesgo, pero que sabe lo que hace. Apostó de inicio por el 'gen' defensivo de las ibicencas. Una 3-3 avanzada. con Jillian como punta de lanza, que generó todo tipo de dudas en las locales que en muchos ataques eran incapaces de lanzar a porteria. Y cuando lo conseguían, se topaban con Palomino, infranqueable toda la primera parte, deteniendo incluso dos penaltis y con varias paradas de mérito.

Elche era incapaz de romper la tela de araña preparada por Cardona y el primer parcial se cerraba con un 3-9 que invitaba al optimismo. No había noticias de las internacionales Ivete Musons ni de la extremo Laura Hernández, que fueron un tormento en el choque de la primera vuelta en Santa Eulària.

Joaquín Rocamora, técnico local, pedía tiempo para cortar la hemorragia y ordenaba atacar con siete jugadoras, con un doble pivote. Esto obligó al Puchi a bajar su defensa hasta el 6-0 y la ventaja visitante se fue reduciendo. El Puchi perdió fluidez en ataque, porque también ganó en agresividad la defensa ilicitana y porque el conjunto ibicenco alterna esta temporada momentos excelsos con otros en los que no sale nada. LLegaron las pérdidas y apareció María Flores en el equipo de Elche para apretar el marcador. La calidad individual de Campos, una 'jugona' todo clase, permitió al Puchi volver a estirar la renta y llegar al descanso con un esperanzador 10-14.

Tras el paso por los vestuarios, Elche salió más enchufado. Anotó los primeros goles Musons, se entonaba también Hernández y se mostraba efectiva la austríaca Gangel desde el extremo derecho. El Puchi sufría varias exclusiones que le obligaron a jugar muchos minutos en inferioridad y esto propició que se llegara al primer empate del encuentro, 16-16.

Se entró en una fase en la que costaba anotar, aunque en medio de las impreciones, Elche lograba ponerse por delante, 20-19, a falta de doce minutos. Se llegaba a la fase decisiva, que tantas veces había resultado fatídica para el Puchi esta temporada y además las ibicencas estaban en riesgo de perder piezas clave, porque Carmen Campos y Daniela Piedade acumulaban dos exclusiones. Pero esta vez la historia fue muy diferente. El Puchi se hizo gigante en defensa y Laura Muñiz que había sustituido a Palomino bajo palos puso el cerrojo en la portería. Y Ana Ferrer inició su recital particular, dirigiendo, mostrándose infalible lanzando los penaltis o fusilando Susi Sánchez desde los seis metros. Personalidad y excelencia cuando quema el balón y se deciden los encuentros.

“Movilidad, movilidad” arengaba Cardona a las suyas desde la banda señalando cada jugada en defensa como clave para llevarse el triunfo. había que mantener el tono defensivo, mientras Rocamora exigía concentración y lo que se veía eran equivocaciones y pérdidas constantes de sus jugadoras, que forzaba la defensa del Puchi o, lanzamientos que se topaban con una excelsa Muñiz.

Dumitrescu recuperaba su eficacia desde el extremo y a la fiesta ofensiva se unía Piedade, soberbia en defensa durante todo el encuentro en defensa, anotando dos goles. Elche fue incapaz de de perforar la portería ibicencia en los doce últimos minutos, En juego ya no estaba la victoria sino el ‘golaverage’ particular entre ambos equipos, puesto que Elche había ganado de tres goles en la primera vuelta. Con un parcial demoledor 0-7, el Puchi se imponía de forma clara y lograba dos puntos fundamentales para la salvación. Un triunfo que permite a las ibicencas superar al Elche en la clasificación. No hay nada decidido pero si está más cerca.

El epílogo fue el mismo. Al finalizar el encuentro las jugadoras del Puchi haciendo un rondo en el centro de la pista y sonriendo. Esta vez era una sonrisa espontánea. Esa que se usa en cualquier momento cuando se está alegre, porque se ve cerca el objetivo. Muchos meses de duro trabajo merecen una recompensa así.

Noel Cardona : “Hemos dado un paso muy importante”

El entrenador del Puchi, Noel Cardona, se mostró muy satisfecho tras el encuentro “sabíamos que era un partido clave y estos dos puntos nos permiten superar a Elche y coger distancia con Canyameral y Castellón” Cardona no quiere echar las campanas al vuelo pero reconoce que “son dos puntos fundamentales, para afrontar con más tranquilidad los encuentros que faltan”.

Destacó el trabajo defensivo “hemos estado a un nivel excelente en defensa y esto ha sido clave para poder dominar el partido desde el principio”. No quiso valorar individualidades “Porque todas han hecho una gran labor durante todo el encuentro”.