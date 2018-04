Emilio Lledó rechaza la medalla de honor de la Comunidad por el escándalo del máster de Cifuentes

El filósofo Emilio Lledó, premio Principe de Asturias de Humanidades y miembro de la Real Academia Española, rechazó recibir la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, el máximo galardón que otorga el Gobierno regional, tras la polémica del máster de la expresidenta Cristina Cifuentes.

Lledó pasó por los micrófonos de A Vivir Madrid donde señaló que su rechazo "no es un desprecio para nada a esta ciudad que como digo es una ciudad donde he vivido y que para mi significa algo muy importante en mi vida". "En estas circunstancias no me apetecía aceptar la medalla. Es un poco de buen gusto, no sé la realidad, lo que pasa realmente en las altas esferas de Madrid pero la realidad no es agradable", explicó.

El premio Princesa de Asturias indicó que si tuviese delante a los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos les diría que "la Universidad de verdad, por la que soñamos y la que queremos construir, no tiene nada que ver con eso".

Lledó, ha explicado en declaraciones a la agencia EFE que ha rechazado la condecoración “después del jaleo” en torno a la Comunidad de Madrid y la universidad, y que sería "desagradable" aceptar una condecoración propuesta por quienes parece que no respetan a algo "esencial" en España, que es la educación, representada por instituciones como la universidad, la escuela o los institutos.

Profesor universitario durante 50 años, ha remarcado que es un "defensor" de la universidad, la educación y la cultura, en las que "cree de verdad", aunque ha considerado que "hay que progresar en ello".

El Gobierno regional ha decidido otorgar finalmente las dos medallas de oro al periodista y escritor Alfonso Ussía y a Ángel Nieto, a título póstumo. Los galardones, que son un reconocimiento público de los méritos de quienes hayan destacado en la sociedad madrileña, regulados por la Ley la 3/1985, se entregarán el próximo 2 de mayo.