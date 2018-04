Nadal ya está en la final tras ganar 6-4, 6-0 a Goffin

Rafa Nadal ya está en su undécima final del Conde de Godó.

La victoria le permite encadenar 18 victorias en superfície lenta aún lejos de las 81 que estableció en 2005 y 2007. Con este resultado el de Manacor encadena 44 sets consecutivos.

Nadal empezó la semifinal ante Goffin como el segundo set ante Martin Klizan. EL belga rompió de entrada el saque del número 1 mundial y se situó 0-2. No tardó nada Nadal en reaccionar y tomar la delantera por 3-2. A partir de ahí el campeón de 16 grandes no tuvo piedad. En un visto y no visto, el tanteo reflejaba un 5-0 en el segundo set para Nadal. Goffin salvó las dos primeras bolas de partido. Buscaba el juego del honor, pero Rafa no se lo permitió.