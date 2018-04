Nuevo pinchazo en el Sadar

Osasuna no carbura. La ansiada victoria que pedía el entrenador Diego Martínez para recuperar la confianza y seguir creyendo en este equipo, no llega. Y lo que es peor, cada vez queda menos margen de maniobra. Ante el Lugo, más de lo mismo. Otros 2 puntos que vuelan del Sadar. Los rojillos encadenan 5 jornadas consecutivas sin ganar con 4 empates seguidos y una única victoria en los últimos 7 partidos. Creer que en las 5 jornadas que restan para el final de liga, Osasuna pueda ser capaz de recortar los 5 puntos que le separan del playoff se antoja complicado. Se han dejado escapar semana tras semana oportunidades para recortar esa distancia y no solo no se ha conseguido, sino que cada vez la distancia es mayor.

Ante el Lugo, Osasuna volvió a dejarse empatar otro partido que parecía encarrilado. Los rojillos hicieron lo que parecía más difícil, adelantarse en el marcador, incluso dispusieron de ocasiones para haber finiquitado el partido. Sin embargo, cuando las dinámica es negativa ya se sabe que todo lo que se puede torcer, se tuerce. Y el Lugo empató y pudo llevarse hasta los 3 puntos si no es por una parada a bocajarro de Sergio Herrera que hubieran aumentado todavía más los decibelios de unos pitos y de unos gritos de "Diego vete ya" que sonaron con fuerza en el Sadar.

El técnico gallego ratificado hasta final de temporada por la directiva tras una reunión a la finalización del encuentro con el director general Fran Canal y el director deportivo Braulio, cambió casi medio equipo tras la decepción de Alcorcón. Volvió al sistema del 4-2-3-1 e introdujo hasta 5 cambios. Javier Flaño en el lateral izquiero, Torró al pivote, Rober Ibáñez y Torres en las bandas, Borja Lasso en la mediapunta y Xisco arriba. Entre dos de esas novedades se inventaron a los 5 minutos la mejor jugada del partido. Borja Lasso filtró un gran pase para Rober Ibáñez pero la vaselina de éste salió por encima del larguero. El extremo valenciano protagonizó las jugadas más peligrosas del ataque rojillo pero sin acierto en el remate. El Lugo apenas inquietó la portería de Sergio Herrera en esa primer mitad pero la que tuvo acabó en el fondo de la red en una jugada anulada con polémica por un dudoso fuera de juego.

La segunda parte comenzó con Osasuna volcado hacia la portería del Lugo. Y en uno de los numerosos córners de los que dispuso Unai García al segundo intentó consiguió abrir el marcador. El propio Unai tuvo la ocasión de casi cerrar el partido pero en otro córner su remate de cabeza claro salió rozando el poste. El Lugo agotó los cambios en busca de un revulsivo y en el primer balón que tocaba Cristian Herrera empató aprovechando un par de rechaces tras pegar en el poste de Sergio Herrera.

El empate supuso un mazazo a la maltrecha moral de Osasuna que a punto estuvo de ver como volaban los 3 puntos del Sadar. Una gran parada de Sergio Herrera a bocajarro ante Fede Vico lo evitó.

Al final otros 2 puntos más que vuelan de Pamplona. Los rojillos son con diferencia de los teóricos aspirantes al ascenso el peor local. Solo 6 victorias en 19 partidos con hasta 9 empates y sumando solo 27 de 57 puntos posibles. Quedan 5 partidos para el final y la distancia con el playoff seguirá siendo de 5 puntos. Las matemáticas dicen que todavía es posible. Las sensaciones más bien dicen todo lo contrario. La próxima cita el domingo en Tarragona ante el Nastic sin Fran Mérida que cumplirá sanción por su tercer ciclo de tarjetas además de los otros 3 partidos que se perdió por la expulsión ante el Barça B.