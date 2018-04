Romper entre todos la "ley del silencio"

En España existen 2 millones de víctimas potenciales de acoso escolar. Afortunadamente solo un 5 % en formas graves. No aumentan los casos, se ha roto la "Ley del silencio", según Carmen Casarejos presidenta de la Asociación de Familias Víctimas de Acoso, "Antes era una situación muy vergonzosa, pero ahora las personas que lo padecen están saliendo, vienen, nos lo cuentan y podemos ayudarles", añade.

El primer paso es aprender a conocer los síntomas: cambios de conducta, se relajan los viernes por la tarde cuando no tienen que ir al colegio al día siguiente, y refieren dolores de cabeza o de tripa cuando llega el domingo, llegando incluso hasta el vómito. Se aísla, no asisten a cumpleaños, etc. También es necesario que el colegio "acepte" la existencia del acoso en el centro. "hay un mito a desterrar con el acoso escolar en este aspecto", advierte Casarejos, "porque ocurre en todos los colegios". Además, el papel de la familia del acosador es clave. "hay que aceptar que los hijos no son perfectos. Normalmente, los padres de la persona que acosa lo saben, porque lo sabe el colegio, lo dice la otra familia. Lo que pasa es que muchas veces como se les ha puesto el título de líderes o van muy bien en el colegio, no quieren intervenir", asegura.

Internet, los teléfonos móviles, las redes sociales han traído consigo el ciberbulling. El acoso escolar, así, se extiende al hogar, un ámbito seguro, que ahora se vuelve vulnerable.En el área de las nuevas tecnologías, la educación, la formación sigue siendo fundamental. Pedro Manuel Ruiz, jefe de la sección de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital Clínico Lozano Blesa explica que "son nativos digitales, menores, con cerebros todavía por madurar. No saben las consecuencias de sus actos. No tienen capacidad para empatizar con la otra persona y se lo tenemos que enseñar. Les cuesta reconocer los sentimientos que despierta amenazar, aislar socialmente en las redes a la persona que es objeto del ciberacoso". Y, asegura, "hay que trabajar y educar para que en el futuro los ciberacosadores sean ciudadanos responsables, respetuosos que no tengan violencia con sus parejas o en su trabajo. Las edades infanto-juveniles son las mejores para trabajar en prevención."

También es fundamental reforzar la autoestima del acosado para evitar secuelas en el futuro. "Este episodio traumático", afirma Ruiz, "tiene que servir para reforzarnos , incrementar nuestra resiliencia . Todas las crisis deben ser reforzadas en positivo".