Una victoria de oro

Fe de errores

El Almería ganó la primera de las seis finales que tiene que disputar hasta que la campaña llegue a su conclusión en un partido, tenso, igualado, complicado y disputado en el que las intervenciones de René y el gol de Hicham, en una brillante acción de los rojiblancos, han decantado el marcador final a favor de los locales.

El triunfo logrado ante el Barcelona B hace que el Almería vuelva a tomar la senda de la victoria, de la que se mantenía alejado en las ocho jornadas precedentes.

El Almería no fue superior al Barcelona, los azulgranas fueron dominadores del balón, salvo en algunas fases del juego, René tuvo que intervenir mucho más que Ortolá y los visitantes lanzaron en 7 ocasiones de esquina por 3 el Almería. Si los locales sumaron los tres puntos fue porque los goles no se merecen, se consiguen o no, y el único equipo que consiguió llevar al balón a besar la red de la meta rival fue el de Fran Fernández y por eso ganó.

De salida el Almería se volcó sobre la meta de Ortolá disponiendo de situaciones ventajosas que no supo aprovechar. Poco a poco el juego se niveló sin que ninguno de los dos equipos inquietara a los guardametas rivales. Hay que esperar al minuto 21 para que sonara zafarrancho de combate de verdad. A la salida del tercer córner Pervis remata cerca del palo y Ortolá salva. Hasta el final, dominio total de los visitantes y tres disparos envenenados de Nahuet, Monchu y Carles Pérez que anula René.

El segundo periodo comenzó por los mismos derroteros. Los locales jugando a la contra y los visitantes con ataques estáticos. Casi de salida Tino Costa ocupó la plaza de Pozo y en el 63 pasó a la sala de máquinas. El cambio surtió efecto ya que el Almería inició las acciones ofensivas con mejor criterio. Fruto de una de ellas llegó la mejor jugada de la tarde con una cesión de Fidel a Pervis, centro milimétrico de éste para que Hicham ejecutara a Artola y llevara a los suyos a la victoria.