El 'huracán' griego aparta a Carreño de la final del Godó

Stefanos Tsitsipas. Quédense con su nombre, con su cara y con su tenis. A Pablo Carreño, sin duda, no se le va a olvidar. El griego, de solo 19 años, apartó al gijonés de su primera final del torneo Conde de Godó. Un desconocido para el gran público, pero que los especialistas ya tenían controlado desde que hace dos años se proclamó número 1 del mundo junior. El torneo barcelonés ha sido su gran catapulta hacia la fama. Y Pablo Carreño su última víctima hasta la fecha.

Con un juego sobrio pero muy eficiente y completo, un saque poderoso y certero, una gran madurez pese a su juventud y un llamativo revés a una mano, el griego fue superior a Pablo Carreño desde el principio hasta el último punto de la semifinal. Ni siquiera la mayor experiencia del gijonés amilanó en ningún momento al descarado jugador griego.

Alex Caparros (Getty Images)

Tsitsipas salió lanzado, mucho más metido en el partido que Carreño. Suyos fueron los siete primeros puntos del encuentro y los tres primeros juegos. Ese mal inicio lastró a Carreño durante todo el primer set, a pesar de que este se igualara posteriormente. Carreño, como buen jugador diésel, empezó a pelear los puntos, le rompió el servicio su rival para poner el marcador en 5-5 pero Tsitsipas se lo devolvió en el juego definitivo, aprovechando la segunda de las tres bolas de set para adjudicarse la primera manga.

El gran mazazo para Carreño llegó cuando Tsitsipas le rompió el servicio en el sexto juego del segundo set. El asturiano no encontró el momento para dar un paso adelante y sacar su lado más agresivo. Lo intentó, pero acabó perdiendo contra un tenista que ya no es una promesa, sino una auténtica revelación. A pesar del mazazo de quedarse a las puertas de su primera final del Godó, Carreño ha recueprado buenas sensaciones en Barcelona. Y no ha perdido ante cualquiera: Tsitsipas tiene pinta de dar mucho de qué hablar.