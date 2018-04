CGT se desmarca

La C.G.T. de Aranda y la Ribera ha decidido en asamblea no formar parte de la plataforma que CCOO y UGT han decidido impulsar para unir fuerzas en la reivindicación de servicios e infraestructuras necesarias para la comarca . Una decisión que vuelve a incidir en el recelo de esta organización sindical a tener como compañeros de viaje a otros colectivos como los sindicatos mayoritarios o algunos partidos políticos.

En un comunicado público CGT aclara que considera necesario mejorar la infraestructuras y no para que los polígonos industriales se desarrollen y se asienten nuevas empresas, sino para que los ciudadanos dispongan de accesos, vías y estaciones de calidad. Sin embargo no formarán parte de la plataforma conjunta que se propone para reivindicarlas porque aseguran que “no es lógico formar parte de esta plataforma junto con partidos políticos que tienen buena parte de la culpa de que estas obras no se lleven a cabo, ya que, o no las dotan de ninguna inversión en los presupuestos generales del estado, o la inversión es mínima”.

Tampoco se libran de las críticas los propios sindicatos convocantes, CCOO y UGT. Dice CGT que no entiende que quienes quieren aunar en una misma plataforma a todos los colectivos son quienes “han monopolizado a nivel local la lucha por unas pensiones dignas siendo ellos mismos los que han asentado las bases del índice de revalorización de las pensiones, los que han elevado a 67 años la edad de jubilación en los pactos de Toledo y en reformas pactadas con gobiernos de distinta índole a cambio de sustanciosas subvenciones”. También acusan a ambos sindicatos de haber desmovilizado y confundido a la sociedad en la pasada huelga general feminista del 8 de marzo.

Por eso afirman que “la reivindicación y movilización debe ser de todas las ciudadanas y ciudadanos y no del oportunismo mediático al que estamos acostumbrados a presenciar” tanto en partidos como en sindicatos.