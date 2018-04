La plataforma "El Morredero existe" se movilizará contra la "indiferencia" política

Se derrite la nieve pero no las ganas de que el Morredero se convierta en una estación de montaña. La plataforma “El Morredero existe” reconoce la sensación de indiferencia que ha suscitado el proyecto entre las distintas instituciones desde las que sólo salen buenas palabras desde hace dos años y desde donde, sin embargo, nadie ha movido la iniciativa del cajón del olvido. El portavoz, Francisco Cebrián, cree que es necesario transformar esa decepción en una respuesta social. "No se puede gastar el dinero público para hacer constantemente no se sabe qué proyectos que después desaparecen", indica.

Dice Cebrián que es realmente lamentable que los políticos sólo crean en las posibilidades de esta estación invernal en periodo electoral. En tono de enfado, Cebrián lamenta que pronto habrá elecciones y será cuando, a su juicio, "volveremos a oir hablar del Morredero, como cuando empieza a nevar. Pero luego, cualquier promesa se va a meter en un cajón y no se va a saber nada de ella . Ellos verán, nosotros nos planteamos unas movilizaciones porque ellos son los que tienen que tirar de esta ciudad, y no lo están haciendo".

Mientras, las instalaciones se han ido deteriorando a pasos agigantados hasta el punto de que plantean problemas de seguridad. Remontes descolgados y el refugio sin barandilla de protección son motivos suficientes para que el ayuntamiento se plantee quién será responsable en caso de accidente.