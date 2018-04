Un viaje al interior de la felicidad

El V Congreso del Bienestar se terminó con un viaje. Un viaje al interior de la persona. Gabriel García, Alexis Racionero, Silvia Grijalba, con la moderación de Ayanta Barili, hablaron de Oriente en la última de las conversaciones de este encuentro.

Racionero explicó sus contactos con máximos expertos en la materia. "La felicidad es compartir con otros. En oriente la felicidad y la tristeza están intrínsecamente relacionadas". Grijalba contó cómo llegó hasta India. "Fui a través del rock y eso me marcó mucho". Dijo que se acercó desde el escepticismo. Le impresionó un funeral al que fue. "Era la única que lloraba y los demás estaban perfectamente tranquilos, porque ellos asumían la muerte como un tránsito". Fue su primera lección. Y después relató otra vivencia cuando fue a ver a un gran maestro. "Él me dijo que yo tenía una gran preparación religiosa y yo no lo sabía. Y me acordé de que estuve en un colegio del Opus y que cada día leía un mantra, que era el angelus".

Gabriel García contó su viaje a China. "Ahora el consumismo domina la China moderna. La felicidad china ya se parece mucho a nuestro concepto, porque yo ya no creo en Oriente como existía en el siglo XVII", ha comentado. García contó que las cosas han cambiado desde que entró la televisión. De ahí que rechace los tópicos de que el camino interior prevalezca en Oriente de manera más pura que en Occidente. "El yoga es una religión porque enlaza el ser humano con un ser trascendente". García reveló que hace tres semanas se han descubierto en El Escorial manuscritos que revelan que la filosofía oriental llegó a España en tiempos de Felipe II.

Los tres ponentes charlaron sobre la materialidad de la felicidad y de viajes concretos, como el que Racionero hizo a Cuba. "Allí he visto accidentes de tráfico resueltos bailando". Barilli puso sobre la mesa el concepto de "menos es más", el contraste de que la felicidad no se consigue ganando el Gordo de Navidad.

Grijalba ha contado que los viajes le llevan a "desprenderse" de las cosas superfluas. "Mi mudanza mide 10 metros cuadrados", asegura. Para ella, la crisis ha "dado mucha libertad" a los artistas, que no han tenido el peso de la necesidad del triunfo. "Cuando despidieron a mis compañeros de periódicos, fue un drama grande. Perdieron grandes sueldos, pero ahora el noventa por ciento de ellos son más felices, porque han encontrado el camino de la felicidad". Es lo que todos coincidieron en llamar "fluir".

Gabriel García puso hincapié en la lucha por conseguir lo más importante, desprenderse de todo hasta tal punto que lo único importante sea la felicidad. "Si la felicidad no depende de aquello a lo que más nos apegamos, ¿de qué depende? Un tahoísta diría que no hay ni apego ni desapego. Los conceptos asumidos como el tiempo no son importantes, sino que existe una energía superior. No les importa el ser, pero sí volver al origen del hombre antes de que la cultura nos pervirtiera". Y, aunque le costó, sí dio su opinión. "Los tres vectores de la felicidad son el conocimiento de uno mismo, del ser superior y la relación con el entorno". Y entonces puso su propio ejemplo. Un viaje que hizo solo, con una mochila mínima, a Santiago de Compostela. "La felicidad estaba en conseguir cumplir mi objetivo".