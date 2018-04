"La ampliación del Museo de Cádiz debería ser un proyecto de ciudad"

Juan Alonso de la Sierra llegó a la dirección del Museo de Cádiz a principios de 2007. Eran buenos tiempos. Había dinero para organizar exposiciones y actividades. La anunciada ampliación, en las instalaciones de la Escuela de Artes y en la Casa Pinillos, seguía sus trámites. Pero llegó la crisis y desbarató gran parte de los planes previstos. Con todo, en estos 11 años ha logrado, a pesar de las dificultades, incrementar las visitas, explotar la imaginación para renovar la programación y el contenido del museo, y avanzar en algunos retos. Algunos de ellos no los podrá ver cumplidos desde su cargo. Este 30 de abril Juan Alonso de la Sierra cerrará la puerta de su despacho y, con ella, una etapa de su vida. Su jubilación le hace plantearse nuevas tareas, pero sin las imposiciones de su puesto.

PREGUNTA. ¿Qué sentimiento le domina?

RESPUESTA. Es algo contradictorio. Es una situación nueva pasar de estar ocupado al cien por cien a tener todo el tiempo que quieta. No sé cómo saldrá. Inquieta un poco el tránsito.

P. ¿Recuerda cómo fue el primer día que llegó al cargo de director del Museo de Cádiz?

R. Lo recuerdo perfectamente, porque fue un acontecimiento personal trascendental. Fue a principios de 2007. Me lo comunicaron a finales del año anterior y lo primero fue el contacto con el anterior director, Antonio Álvarez, que me informo cómo iban las cosas. Yo tenia relación con el museo, porque trabajaba en el gabinete pedagógico y estaba elaborando el plan museológico, lo que propició que yo me quedara cuando Antonio Álvarez se marchó a Sevilla. A partir de ahí se me planteó la realidad y el día a día del museo, que yo conocía porque había hecho las practicas en el museo arqueológico de Sevilla.

P. Han pasado 11 años. ¿Se han cumplido las expectativas que tenía aquel día?

R. Ha habido un fantasma negro, que ha impedido que muchas de las expectativas que nos creamos salieran. Cuando llegué, la economía tenía un nivel y se estaba elaborando el plan museológico, porque se iba a ampliar el museo a la Casa Pinillos y también estábamos esperando el traslado de la Escuela de Artes. Pero vino la crisis y rompió con muchos de estos proyectos. Se manifestó, sobre todo, a partir de 2009. Al principio, había dinero para exposiciones, para actividades. Se trabajaba con un confort económico y presupuestarios. Y las cosas cambiaron mucho. El tema se mantuvo hasta 2012, gracias al Doce, aunque ya para ese año sabíamos que iba a ser imposible la ampliación del museo en la escuela de artes, que se marchó ese año. En septiembre inauguramos la rehabilitación de la Casa Pinillos, pero sin la museografía, porque ya no había dinero. Y después del Doce vino otra cruda realidad, porque nos quedamos sin ese respaldo. Yo pensé que las cosas iban a ser peor, con presupuestos tan reducidos, pero hemos mantenido la dignidad del museo. De hecho, hemos logrado unos programas bastante aceptables y en estos cuatro o cinco años últimos hemos superado en visitantes a los anteriores.

P. ¿Y cómo se ha conseguido aumentar los visitantes? ¿Con imaginación?

R. Claro, y con mucho trabajo, para conseguir actividades a coste cero, y gracias al personal del museo, que se ha volcado en todas las iniciativas. Al final, realmente se han conseguido cosas dignas. El año pasado hubo un atisbo de recuperación de presupuesto más amplio para exposiciones con el Tricentenario, que nos permitió organizar pequeñas exposiciones, como Piezas para el Tricentenario y la exposición El legado del mar, de la que quedamos muy satisfechos y orgullosos.

P. ¿Y es inviable la ampliación del Museo a la Escuela de Artes?

R. A corto plazo, sí. Hay que plantearlo a medio plazo, pero no se debe bajar la guardia. Pienso que debería ser una reclamación no solo del museo o de la propia Consejería de Cultura, sino de toda la ciudad. Es un proyecto de ciudad. Supone que el museo pueda ampliar el doble su actual espacio, y eso supone mucho para un museo con la categoría de fondos que tiene. Por ejemplo, solo su patrimonio fenicio lo hace singular. Sería uno de los pilares de la cultura gaditana y algo muy importante para el turismo cultural que se quiere.

P. Durante algunos años la ampliación del Museo era una reclamación muy reiterada, pero ha desaparecido del debate público. ¿Por qué?

R. Lo que pasa es que Cádiz es una ciudad poco constante. Y eso es malo para conseguir las cosas. Tenemos el ejemplo de Málaga. A Málaga le costó mucho conseguir que el edificio de la antigua aduana se convirtiera en museo. Lo lograron porque había una base ciudadana que lo reclamaba insistentemente. En Cádiz falta un modelo de ciudad por encima de partidos, de intereses económicos para que, venga quien venga, siga ese modelo que todos los gaditanos nos hemos dado.

P. ¿Y qué se podría hacer en ese museo ampliado? ¿Exhibir más piezas, las que están en depósito?

R. Siempre hemos tratado de incorporar al discurso expositivo las piezas más interesantes que tenemos. Se podrían hacer muchas cosas. La propia sala fenicia podría triplicar su espacio, sin ampliar fondos, pero para permitir una mejor contextualización de información, de recursos interactivos, que ahora mismo no es posible por falta de espacio. Hay otras piezas que, ahora mismo, no se pueden exponer y que completarían el contenido que tenemos. Pero no solo sería una ampliación expositiva. La última gran rehabilitación es de 1990. Ahora las demandas de un museo son otras. Necesitamos espacio para almacén, para actividades didácticas, un salón de actos o una sala para exposiciones temporales. Lo que usamos ahora es el patio principal, que nos ha dado buen resultado, pero, indudablemente, tiene sus carencias.

P. ¿Y la Casa Pinillos?

R. La Casa Pinillos está integrada en el discurso expositivo para todo el museo de Cádiz. Sirve para resaltar la relación de Cadiz, entre dos continentes, con el mar. La Casa Pinillos nos venía muy bien porque es la típica casa de comerciantes con Indias. Su primer propietario era un empleado de Aduanas, un personaje muy interesante para entender la burguesía comercial, sus modos de vida, sus gustos que seguían la moda internacional.

P. ¿Cuándo estará completada?

R. Es uno de los grandes retos que tiene el Museo. Hay cosas pendientes de mantenimiento, como la reforma que se va a hacer de la montera del patio central, ya que no está en un estado óptimo. Y no creo que se tarde mucho en afrontar la museografía de la Casa Pinillos. El Ministerio está pendiente y Francisco Reina, que hizo la rehabilitación del edificio, tiene adjudicada la museografía. Como han pasado algunos años, hay ver lo que hace falta y cómo hacer para que quede en perfecto estado. Me gustaría haber cerrado este proyecto, porque trabajé mucho en su rehabilitación. No he podido dejarlo cerrado. La vida es un continuo comenzar cosas que se dejan abiertas. Ahora, se puede visitar de miércoles a sábado por la mañana, con la exposición de su inauguración. Ya solo el edificio tiene interés.

P. ¿Qué consejos le daría a su sucesor o sucesora en el cargo?

R. Que fuera él mismo. Todos somos sensibles a opiniones ajenas y críticas, que te pueden venir desde cualquier sitio, más ahora con las redes sociales. Hay que gestionar esa frustración, confiar en uno mismo y ser benevolente. Yo lo he intentado así.

P. Al menos se ha conseguido que este verano haya horario de tarde.

R. Sí, está previsto que este verano se abra por la tarde. Ha sido un período muy duro, que hemos vivido desde 2013, porque no se podían hacer sustituciones de la plantilla fija en verano. Ha sido uno de los temas que más sinsabores me ha producido en este tiempo. Ya lo viviré desde fuera, pero me alegra muchísimo. Con todo, hay que recordar que, a pesar de ese recorte de horario, hemos aumentado las visitas en este tiempo.

P. ¿Sabe a qué se va a dedicar?

R. Me gustaría rescatar cosas que se han quedado en el camino. He dejado el tema de la investigación, la arqueología y de arte y patrimonio y la arquitectura de Cádiz. Eso lo quiero retomar. Ahora, ¿qué haré? Depende, Como es la última etapa de la vida, hay que disfrutarla. Quiero ir a Roma, que es mi otra ciudad, y quiero reecontrarme con muchas cosas. Y después de Roma, vendrán otras muchas más.