Se preveía un día triste a las orillas del Sar. El Santiago Futsal despedía como local una trayectoria de 15 años en Primera División tras certificar su descenso a la categoría de plata el pasado fin de semana. El club quiso que en adiós realizarán el saque de honor dos de los jugadores del equipos de Psicomotricidad del Santiago Futsal en representación de una cantera que no hace más que crecer compartiendo una identidad común. Y pese a que, a la conclusión, algunas lágrimas vestidas de blanco se dejaron ver por la pista, este último duelo dejó alguna nota positiva de cara al futuro.

Los incondicionales, "La Familia" que acompañó al equipo durante todo el curso no faltó a la cita. Los otros, ni están ni se les espera. Como había dicho Santi Valladares en la previa, quería junto al equipo a los incondicionales, y esos no faltaron. El equipo dio la vuelta a la pista al terminar el partido aplaudiendo, para agradecer su cariño y apoyo. También ayer, en el día del adiós a la categoría. El partido también dejó el debut de "Med", y el pívot tailandés, además de un buen gol, dejó detalles que invitan a pensar que puede ser un buen jugador en el futuro lejos de su país. Veremos si en el Santiago la próxima temporada. Desde luego, condiciones como la velocidad y calidad en la ejecución, se le pudieron apreciar en su primer partido en la competición española y a buen seguro que tendrá otra oportunidad en la Copa Galicia de la próxima semana.

El partido

Tras el saque de inicio, Santiago Futsal y Peñíscola RehabMedic, sin nada que en juego en esta última jornada, se tutearon en unos primeros instantes sin grandes ocasiones pero con mucho movimiento de balón en media pista. Iago Barro (titular inesperado) se mostraba solvente en los contados tiros que los castellonenses efectuaban sobre portería local, mientras que Iván Reverter frustraba las llegadas de Álex Verdejo y David Palmas que gozaron de las más claras para los suyos en llegadas a la contra.

En el debut del jugador Muhammad Ossamanmussa "Med" con la elástica blanca, el pívot tailandés demostró grandes dotes con el balón y mucha calidad en última línea apurando hasta el final buenas y claras ocasiones de gol. No llegó a rematar de cabeza un balón al segundo palo dejado por Santi en el ecuador del primer ato, pero si aprovechó un balón recogido tras saque de esquina en el 14'. Maniobra de control a la media vuelta y remate ajustado a la escuadra donde no pudo llegar el meta visitante Iván Reverter para anotar el 1-0 local. Con el marcador favorable a los locales se llegaría al tiempo de recreo en el Fontes do Sar.

Pudo aumentar la cuenta los locales en el regreso de vestuarios en una acción de Zequi en la que se encontró a Molina en el mano a mano dentro del área. Sin grandes alardes en las acciones ofensivas, Juan Emilio anotó el tanto del empate para los suyos en el 29.

Cuando el encuentro se aproximaba a sus últimos cinco minutos, otra jugada en estrategia supuso el segundo tanto del Santiago Futsal firma de Armando tras recoger dentro del área un balón cedido por Antonio Diz desde el cuadrante de esquina. Minuto 35 y de nuevo el partido volvía a estar favorable para los intereses locales. En el 37', y con portero-jugador de Peñíscola RehabMedic, Terry puso el 2-2 definitivo.

Último punto en la cuenta del Santiago Futsal en la presente temporada; última también en el primer periodo del club santiagués en la élite de fútbol sala nacional. Pero la temporada aún no ha terminado. Toca semana de Copa Galicia en Ferrol, la competición en la que reina el equipo compostelano con ocho títulos en sus vitrinas. Y los de Santi Valladares no irán de paseo. Aguarda derbi ante O Parrulo en la tarde del lunes y en las semifinales de dicha competición. La otra, la jugarán el Burela Pescados Rubén y O Esteo. El martes, la final en A Malata.

Ficha del partido

Santiago Futsal: Iago Barro, Álex Verdejo, Isma, Everton y Antonio Diz -cinco inicial- David Palmas, Zequi, Catela, Santi, Armando y Muhammad Ossamanmussa

Peñíscola RehabMedic: Iván Reverter, Carlinhos, Terry, Rubén Orzéz y Juan Emilio -cinco inicial- Lucas Bolo, Iván Rumbo, Iago Rodríguez, Bagatini, Rabisco, Esteban y Molina

Incidencias: Partido correspondiente a la 30ª jornada de Liga celebrado en el Multiusos Fontes do Sar con una asistencia aproximada de 700 personas.

Árbitros: Díaz Rodríguez y García Hernández.

Goles: 1-0 min. 14 Muhammad Ossamanmussa “Med; 1-1 min.29 Juan Emilio; 2-1 min. 35 Armando y 2-2 min. 37 Terry