Miguel Santalices: "El PP haría mal si no toma nota de los casos de corrupción"

En una entrevista en la Cadena Ser, el presidente del parlamento gallego, el popular Miguel Santalices, reconoce que existe un “desasosiego de la ciudadanía” por los casos de corrupción y asume que hay que “seleccionar bien para la política”.

Explica que “no hay nada más grande que ejercer la representatividad de los ciudadanos” y que por eso no la podemos “embarrar ni ensuciar”. Asumido eso, reconoce que todos los partidos deberían tomar nota de lo que está ocurriendo, “el PP haría mal si no toma nota”.

La sucesión de Feijoo

Santalices se muestra partidario de que Feijoo opte a una cuarta legislatura en Galicia, pero es consciente de que, en la situación actual, puede ser necesario que asuma responsabilidades a nivel estatal como sucesor de Mariano Rajoy.

“Feijoo tiene condiciones para ser presidente del estado, por bagaje, por conocimiento y por rodadura política”, afirma Miguel Santalices quien añade que “todo va a depender de cómo esté Galicia en el momento en el que haya que tomar esa decisión; y sumado a esto cómo evolucione el futuro a nivel estatal”. En su opinión, “se están produciendo situaciones que pueden complicar la viabilidad del futuro y nuestro presidente estará para echar una mano si es necesario”.

Xoan Hermida y su condición de diputado

Sobre la crisis de En Marea, el presidente de la cámara gallega considera que faltan dos decisiones por tomar que tienen que ver con la incorporación de Xoan Hermida y la petición de dimisión de la diputada Paula Quinteiro.

Santalices defiende la actuación del parlamento en este asunto, guiado por los servicios jurídicos. Explica que Xoan Hermida ya tiene la condición de diputado electo por haber comunicado la junta electoral a quién le corresponde ocupar la vacante de Juan Merlo.

A partir de ahora, tiene tres plenos de plazo para adquirir la condición plena de diputado, y, si no lo hace, perderá las prerrogativas que le corresponden como las retribuciones económicas o la inmunidad parlamentaria.

La máxima autoridad del parlamento prefiere no entrar en el debate de si el escaño de Xoan Hermida se está o no utilizando para resolver problemas internos de En Marea; “nosotros ahí no entramos”, afirma, para añadir que la solución del problema está condicionada, no a una, sino a dos decisiones, en referencia a la petición de dimisión a la diputada Paula Quinteiro.