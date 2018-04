"Había que ganar y todos han respondido"

Alberto Vázquez se fue muy contento tras ganar el derbi ante el Xerez y dar este paso de gigante hacia la permanencia, aunque advierte de que no está hecho. “No me gustan las matemáticas, pero hasta que ellas no lo digan no hay nada hecho”. A falta de dos jornadas para el final de la temporada el equipo queda tres puntos por encima del descenso, pero el técnico no se fía. “Puede pasar de todo. Está muy igualado y puede dar muchas vueltas. Tenemos que seguir trabajando”.

Alberto Vázquez se iba muy contento por el esfuerzo y el partido que habían hecho los suyos durante los 90 minutos. “Estaba claro que había que ganar y el equipo ha respondido. Le doy la enhorabuena a todos, que se han volcado”. Ambos entrenadores coincidían en que la clave del encuentro estuvo en la expulsión. “Sabíamos que iba a ser un partido muy intenso. Los primeros minutos han sido muy emocionantes. Se nos puso a favor con la expulsión y todo transcurrió un poco más tranquilo”.

El técnico guadalcacileño destacaba que “en casa da igual quién venga, a estas alturas tenemos que ir siempre a por todas. Para los rivales es muy complicado jugar aquí. El Xerez lo ha intentado hasta el final”. El equipo pedáneo irá la semana que viene a Ceuta y terminará la temporada jugando en casa, en el Fernández Marchán, ante el Atlético Onubense.