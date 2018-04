Juana Cazorla (IU), sobre la sentencia de ‘La manada’: “Si Izquierda Unida hubiese estado gobernando, ayer Jódar arde por los cuatro costados”

Nueva concentración, este lunes 30 de abril, a las doce del mediodía en la Plaza del Ayuntamiento, convocada por la ‘Coordinadora en Defensa de las Pensiones Públicas’ de Jódar, a la cual pertenece Izquierda Unida.

La Coordinadora Local de Izquierda Unida, Juana Cazorla, hace un llamamiento a la participación, lamentando que desde el ayuntamiento, en cumplimiento de la ordenanza en vigor, no se haya autorizado que se pudiera anunciar con un coche por medios sonoros, reconociendo que en la anterior convocatoria del pasado 16 de abril, “…La vez pasada, nos preguntaban muchísimos que por qué no habíamos salido con el coche, es cierto que no habíamos pedido los permisos… pero en este caso lo henos probado de todas formas, el día 24 de este mes metimos el escrito, donde pedimos salir el sábado 28 y el domingo 29, con la megafonía de las 11 a las 12 de la mañana… para hacer el llamamiento, como corresponde, porque hay barrios que no se enteran, no se puede acceder a ellos, porque Jódar es muy grande… teníamos la contestación hace muy poco tiempo, creo que esta mañana me la han dejado (no llegaba a presentar el escrito con la resolución), no me entra en la cabeza… no obstante vamos a hacer nuestro trabajo, como la vez pasada, y vamos a pegar carteles y repartir octavillas… si que le pediría, al señor alcalde, que colocara el lazo color marrón, como símbolo de esta reivindicación…”.

En cualquier caso, la rueda de prensa la iniciaba, culpando al Ayuntamiento de Jódar de no haber convocado ninguna concentración contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, “El día de ayer surgieron, espontáneamente, muchísimas concentraciones, en muchísimos lugares de este país, espontaneas, en Linares hubo una, a la cual yo no pude asistir, si que asistió mi hija, de quince años… personalmente esperaba que se nos hiciera un llamamiento a salir a la calle, y que por lo menos el pueblo de Jódar tuviéramos la posibilidad de salir mostrando nuestra repulsión porque creo, y no estoy equivocada, que se debería de haber hecho desde el Área de la Mujer del Ayuntamiento… tiene los teléfonos de todos nosotros, creo que cualquier partido político, cualquier persona anónima, cualquier ciudadano y ciudadana de Jódar se hubiese sumado, porque este tipo de cosas clama al cielo, en estos momentos es cuando hay que olvidar las diferencias y los que nos están gobernando tienen en sus manos, ahora más que nunca, el que realmente es que las cosas que nos importan, que nos unan y que salgamos a la calle… Para dejar claro por qué no lo hizo Izquierda Unida, porque lo podíamos haber hecho… es imposible en este pueblo, pues imaginaros si hubiésemos cogido el coche, porque no hay otra manera de hacer un llamamiento, no nos engañemos, Jódar es grande y cuando te enteras de ese tipo de sentencias… estuvimos aquí (en la sede de IU), y planteamos la posibilidad de hacer una concentración en el Paseo o en la Plaza, estoy segura que si salimos con el coche nos lo paran… Desde la institución que es el ayuntamiento, y por los motivos que son, que por lo menos, públicamente, el pueblo tenga derecho a manifestar su repulsa colectiva… se debería de haber hecho… Izquierda Unida porque no tenemos las herramienta para hacerlo, porque si hubiésemos tenido la herramienta de poder salir a la calle con la megafonía, y hacer un llamamiento público, a la movilidad contra la repulsa de esa sentencia lo hubiésemos hecho…”.

Especialmente contundente se mostraba, la coordinadora local de IU, cuando le preguntábamos por la espontaneidad de las convocatorias que si que tuvieron lugar por toda la geografía provincial y nacional, “… Lo que no voy a consentir es que a mí se me tache de querer sacar un oportunismo de una convocatoria espontanea que no se ha hecho… por eso yo lo deje en manos, yo esperaba, porque yo si me hubiese sumado, si hubiese convocado el Área de la Mujer o la Concejalía de la Mujer de Jódar, que era su obligación institucional, porque son el partido socialista… en otros sitios las convocaron organizaciones que si pueden, y lo hicieron en sitios donde se pudieron reunir, sin cortar ninguna vía ni nada… pero es que aquí en Jódar, si nos reunimos, en la Plaza del Ayuntamiento, más de doscientas personas, y cortamos la vía pública nos llegan a denunciar… Voy a ser más clara todavía, si Izquierda Unida hubiese estado gobernando, ayer Jódar arde por los cuatro costados… en otros lugares han convocado las asociaciones, porque las asociaciones de mujeres funcionan, aquí en Jódar no funcionan, es que habría que preguntarse ¿Por qué las asociaciones feministas de Jódar no funcionan?...”.

Candidatura Elecciones Municipales 2019

Le preguntaba esta redacción, por la posibilidad de volver a encabezar una candidatura de Izquierda Unida en las próximas elecciones municipales del 26 de mayo de 2019: “Si mi partido lo ve conveniente… si juntándonos con determinados colectivos, asociaciones, otros partidos político con los que queremos confluir, se ve conveniente… no había ningún problema… claro por Izquierda Unida si, por supuesto, sin problema…”.