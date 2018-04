El Real Murcia dice adiós al liderato

El Real Murcia ya no podrá ser líder del Grupo IV. Su derrota ante el Betis Deportivo (0-1) en Nueva Condomina le deja ya sin opciones de adelantar al Cartagena, aunque aún tiene a tiro la segunda plaza. Para ello deberá ganar los dos partidos y esperar a que el Marbella pierda y empate en las dos jornadas que le restan. El cuadro grana se estrelló ante un filial verdiblanco que, pese a la derrota, certificó su descenso a Tercera.

Un fallo de marcaje de Mateos en una falta tuvo la culpa de que Pozo rematase con demasiada facilidad en el 20' y de que Biel Ribas no pudiese evitar el tanto verdiblanco, que a la postre sería determinante. El filial jugaba cómodo y los de Salmerón sólo reaccionaban tras ese zarpazo. Varias aproximaciones, como un chut de Santi Jara que despejaba Pozo o un disparo de Elady que tocaba en el larguero, botaba en la línea y salía hacia afuera.

Elady pudo marcar también en la segunda mitad. Varios centros desde la banda diestra le buscaban en el segundo palo, pero los defensas del Betis Deportivo se cruzaban en cada ocasión. También hacía méritos para la sentencia a la contra el filial y Aitor Ruibal contó con dos ocasiones claras ante Biel Ribas, pero sus dos vaselinas no tuvieron premio. Una la sacó el meta balear y la otra, muy forzada, se marchó lejos del marco. El Real Murcia lo intentaba, más con corazón que cabeza, pero el empate no llegaba. El Betis Deportivo perdía todo el tiempo que podía, y además pudo contar con un penalti a favor, pero el árbitro no entendió que las manos de Armando en la barrera merecieran tal castigo. El partido se atascó en el añadido, fue más brusco y Aitor incluso salió expulsado. El empate le habría dado vida al Real Murcia ante una hipotética catástrofe del Cartagena, pero ni siquiera tendrá esa opción el cuadro de Salmerón, que aún podría ser segundo.

FICHA TÉCNICA:

Real Murcia: Biel Ribas; Orfila, Mateos, Charlie Dean (Carnicer 67'), Forniés; Armando, David Sánchez (Carlos Martínez 53'), Juanma; Santi Jara, Chrisantus y Elady (Pedro Martín 76').

Betis Deportivo: Luque; Juanjo, Pozo (Carlos 68'), Nacho, Redru; Hinojosa, Julio Gracia; Rober (Baena 84'), Abreu, Iván Navarro; y Aitor Ruibal.

Goles: 0-1 (20') Pozo, de cabeza.

Árbitro: Yuste Querol, valenciano. Roja directa a Aitor (94'). Amonestó a Hinojosa (30'), Orfila (53'), Forniés (53'), Elady (58'), Mateos (69'), Nacho (81'), Carlos Blanco (78') y Carnicer (87').

Estadio: Nueva Condomina. 13.901 espectadores.

Noticias relacionadas Resultados del Grupo IV de Segunda B