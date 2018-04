El Lorca FC brinda a su afición una victoria tras el descenso a Segunda B

El Lorca FC dio la bienvenida a Segunda B con un triunfo ante el Nàstic (1-0), confirmando las buenas sensaciones de las últimas semanas. De nuevo, los de Fabri dieron una imagen más que digna, pese a que cuando empezó el partido, con la victoria de la Cultural, ya se había consumado matemáticamente la pérdida de categoría. Algo esperado hace meses, que siempre es más liviano si lo haces con un partido así ante tu afición.

No tuvo demasiadas ocasiones el encuentro en la primera mitad. Un chut desviado de Maikel Mesa, una contra de Tete Morente y no mucho más. El Lorca FC, eso sí, estaba bien plantado y no pasaba apuros. El encuentro se fue animando en la segunda mitad, y nada más reanudarse Ojeda batía a Dimitrievski (que había despejado mal y al centro un chut de Javi Muñoz). Eran los mejores momentos de los blanquiazules, con una volea del canario al larguero. Luego el meta del Nàstic tendría su momento para resarcirse con grandes paradas ante Nando y evitando el remate posterior de Ojeda.

Los tarraconenses, con la entrada de Manu Barreiro, tuvieron más llegada. Firmó un chut escorado y luego en una internada de Tete Morente no lograba rematar bien Álvaro Vázquez. El partido acabó con tangana en los banquillos. Fabri y Nano Rivas se cruzaron algunas palabras y se armó un revuelo en el banco visitante. Saltaron jugadores al campo y en varios empujones con los del Lorca FC el punta visitante veía la roja por dar un manotazo en la cara a un futbolista local.

FICHA TÉCNICA:

Lorca FC: Torgnascioli; Pina, Antonio López, Fran Cruz, Pomares, Peña; Noguera, Gomelt (Manu Apeh 65'), Javi Muñoz, Ojeda (Fede Vega 90'); y Nando (Tropi 75').

Nàstic: Dimitrievski; Kakabadze, Xavi Molina, Arzo, Abraham; Muñiz (Omar 65'), Tejera, Fali (Javi Márquez 83'), Tete Morente; Maikel Mesa (Manu Barreiro 56') y Álvaro Vázquez.

Gol: 1-0 (48') Ojeda caza en el área un rechace de Dimitrievski tras chut de Javi Muñoz.

Árbitro: Varón Aceitón (balear). Roja directa a Álvaro Vázquez (90'). Amonestó a Abraham (30'), Pomares (39'), Antonio López (65'), Xavi Molina (85'), Javi Muñoz (89') y Muñiz (90').

Estadio: Artés Carrasco. 2.125 espectadores

