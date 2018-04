Si gana el domingo al Astorga el Cristo repetirá fase de ascenso

Si no puedes ganar al menos no perder. Este es uno de los principios del fútbol en cualquier campeonato que se juegue bajo el sistema de liga y puede aplicarse a lo sucedido en el Avila 0 - Palencia Cristo Atlético 0. Los locales no se jugaban nada pero plantaron cara a los palentinos en un partido con pocas ocasiones en el que Abajo y Zubi acabaron con molestias. Su técnico, Jonathan Prado, espera poder contar con ellos este próximo domingo ante el Astorga en el partido más importante de la temporada: una victoria les catapultaría a los 75 puntos y les aseguraría su presencia en las eliminatorias por el ascenso. De no ganar la cosa pudiera complicarse tras los resultados que se han dado esta jornada: el triunfo de la Arandina en la cancha del Salmantino y el del Tordesillas precisamente en Astorga.

