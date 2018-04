La tercera triple corona tiene dueño: Perfumerías Avenida

Perfumerías Avenida ha conseguido otra gesta: el triplete, por segunda vez consecutiva en su historia, y el sexto título de Liga Femenina a favor de las charras. Con un gran partido en líneas generales de las charras, con Erika de Souza, Moss y Robinson como protagonistas, Avenida volvió a doblegar a su gran rival de los últimos años, Girona.

Miguel Ángel Ortega salió de inicio con Silvia Domínguez, Givens, Elonu, Robinson y Erika de Souza.

Las charras salieron decididas a por el partido, con un 2-8 de parcial. Nadia Colhado, bajo canasta y con los pases interiores de Nuria Martínez hizo los primeros puntos de las gerundenses.

Avenida funcionaba mejor en ataque en velocidad, sin esperar a que se reestructurara la defensa local. Los ataques, de inicio, se impusieron a las defensas de ambos equipos. Las dos jugadoras brasileñas, Colhado y Erika eran las protagonistas del choque. Un 9-16 a cinco minutos del final del primer cuarto hizo que Eric Suris pidiera tiempo muerto en la pista.

Tras el parón, Elonu logró otra canasta de dos. La nigeriana salió enchufadísima en este encuentro, algo muy distinto respecto al de Würzburg. Ortega dio entrada a Nicholls y Gil en sustitución de la pareja Erika- Robinson. Tras una sucesión de errores, María Conde apareció en el partido y enchufó un triple que puso el 14-18, para que posteriormente Colhado pusiera el 16-18 y Ortega solicitara tiempo muerto.

El desacierto desde fuera de Mestdagh, con una defensa laxa, hizo que Ortega metiera a Moss en la pista. Sin ideas en ataque, Girona empató el partido a 18 a falta de un minuto para el final del cuarto. Y tras el triple de Nuria Martínez final, se consumó un parcial de 11-0 tremendo en contra de las charras, parcial iniciado desde que se produjeron los cambios de figuras en la pista.

En el segundo parcial, una solitaria canasta de Moss en tres minutos fue lo más destacado. A partir de ahí, la propia Moss llevó el peso en el ataque de las charras y, dos triples de ella, unido al desacierto local, junto con los puntos de Erika de Souza, pusieron por delante a las salmantinas, siete arriba. 23-30 de parcial.

Avenida encontró su sitio en la pista y, sobre todo, Moss. Otros dos triples de la jugadora, con un espectacular rendimiento, pusieron el 25-36. Moss sumaba 14 puntos en ese momento y un 4/4 en triples. Las gerundenses, eso sí, desaparecidas en combate. El mal segundo cuarto de las catalanas hizo que Avenida se pusiera 25-38, trece puntos arriba.

Rosó Buch abusaba de las acciones individuales, y eso lastraba a su equipo. Avenida mantuvo la ventaja en el marcador tras el tiempo muerto de Ortega, que detuvo el choque para impedir que Girona intentara hacer daño, y para asegurar la defensa charra.

Sin embargo, apareció de nuevo Erika de Souza. La brasileña anotó el punto número 42 del equipo, un dos más uno que, aunque no pudo transformarlo, dio más ánimos al cuadro charro. En los últimos segundos, Avenida estuvo a punto de poner el +15 en el marcador con un triple de Mestdagh, que no encontró aro. No obstante, el segundo cuarto fue tremendo a favor de las charras: victoria al descanso 32-44.

Erika siguió en el inicio de la segunda parte en su línea. Consiguió los primeros puntos de Avenida, de nuevo con el quinteto titular en cancha. Las principales jugadoras, y Moss, rendían a un gran nivel, mientras Colhado mantenía a las suyas en el choque. La velocidad marcó el inicio de la segunda parte, en la que las charras no permitieron que se acercara Girona en el marcador.

Evans recortó distancias con un triple y una canasta, hasta dejar la diferencia en el 42-51. Otro parcial de 7-0 dejó la distancia en siete puntos a favor de las charras, lo que obligó a Ortega a parar el partido. Las azulonas solventaron una jugada de Girona para ponerse a cinco puntos, y de nuevo apareció Moss.

Otro triple. 17 puntos de la jugadora. Excelso rendimiento. La renta continuó moviéndose en el tercer cuarto en torno a los nueve puntos. Dos penetraciones de Silvia, canastones, siguieron impidiento a las gerundenses recortar diferencias. Aunque aún quedaba el último minuto del cuarto período, Nicholls puso el 49-61. Distancia complicada para que Girona pudiera recuperar terreno. Precisamente la santanderina cerró con un triplazo el cuarto para poner un 49-64 que casi era definitivo, pese a aún restaba el último parcial.

El primer minuto del último cuarto no dejó noticias en cuanto a anotación. Se mantuvo el mismo marcador. Mendi anotó y puso el 52-64, en una jugada de 2+1. Moss perdió un balón, pero la fortuna de los dobles de Mendi impidieron que Girona recortara distancias. Tuvo otra opción el cuadro catalán de recortar distancias, pero tampoco pudo. Las locales estaban ligeramente desesperadas, y Avenida tampoco lograba anotar. Girona pidió tiempo muerto.

Tras él, Traoré anotó un triple que redujo distancias. El marcador señalaba un 55-64 a falta de cinoc minutos para el final del partido. Robinson logró desbloquear el ataque charro con una canasta seis minutos después. El dúo Silvia-Robinson logró poner cuatro puntos más para las charras.

Tras un tiempo muerto, una inconmensurable Angelica Robinson, unido al robo de María Asurmendi de un balón posibilitó que las charras se quedaran con una renta contundente: 19 puntos de ventaja a falta de dos minutos. La liga ya tenía dueño.

Dos triples de Nuria Martínez maquillaron el marcador, aunque Perfumerías Avenida ya celebraba el título en el banquillo. Ortega dio entrada a las menos habituales. Las charras consiguieron su sexta liga en la historia. Otro hito. Al cielo, últimamente, se va por Girona. Pues bienvenido sea. Enhorabuena a Perfumerías Avenida de Salamanca.