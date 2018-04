Luz verde a la ley de desahucios exprés: una solución al movimiento ‘okupa’

Satisfacción tras un problema que llevaba tiempo alarmando a la población. Y es que, se van a agilizar los trámites para que en caso de instalación de "okupas" en una vivienda, puedan ser desalojados lo antes posible. El Congreso ha aprobado la ley de desahucios exprés, un gran paso para los propietarios que necesitan sus residencias.

Como destaca Juan Antonio Caballero, presidente de CAVE-COVA, esta es una situación que no solo se dá en las grandes ciudades, sino también en las pequeñas poblaciones y en las urbanizaciones. La actuación es igual en todos los casos, porque "los okupas no ejercen nunca como propietarios". Esto motiva numerosos conflictos con los vecinos. Y, en algunos casos, las viviendas ocupadas pueden ir más allá y tratarse de "narcopisos". Por tanto, "los okupas no siempre son personas necesitadas".

Pero Caballero también remarca la otra cara de la moneda. Un problema de fondo que deberá ser tratado porque es "escandaloso" e "inmoral". "Hablo de los bancos que tienen muchos pisos cerrados", matiza. Estos pisos, según el mismo, tendrían que ponerse en circulación, ya sea en régimen de alquiler o de venta.

La nueva ley de desahucios exprés permitirá actuar de forma más rápida. "Hay que actuar en todos los sentidos y no permitir que haya tanto piso cerrado, sin que aparezcan los propietarios por ningún lado", finaliza Caballero.