Ganó el VRAC Quesos Entrepinares la final de la Copa 2018 disputada en Valencia ante SilverStorm El Salvador, aunque se prodría decir que una vez más ganó el rugby de Valladolid, ya que ambos contendientes hicieron grande este deporte.

Con 15.500 espectadores en el Ciudad de Valencia, la final fue emocionante e igualada hasta el último suspiro. El que primero superó la tensión y se sacudió los nervios fue el Quesos, que en apenas dos minutos de partido ya había posado el oval en la zona de marca 'chamiza', gracias a la finalización de Guillermo Mateu y la transformación de Griffiths que ponía el 7-0 para empezar. El Salvador intentaba entrar en juego, pero con el viento en contra no conseguía encontrar el aire ni el ritmo, salvo en las 'touches', capítulo en el que siempre dominó a los queseros. Griffiths anotó dos golpes de castigo para situar el marcador en un claro 13-0. Pero El conjunto colegial no quería que la final muriera tan pronto y antes del descanso consiguió anotar dos ensayos (Wozniak minuto 21 y Nuu Junior minuto 31) para poner emoción con el 13-10, ya que Sam Katz no consiguió las transformaciones.

Tras el descanso el viento favorecía el juego del 'Chami' pero no conseguía ir a la zona de ensayo 'quesera' pero lograba empatar la contienda con un castigo pasado por Katz 13-13. Poco le duró la alegría a los blanquinegros, ya que Kalo Gavidi lograba el segundo ensayo quesero del partido y ponía en ventaja a su equipo 20-13 en el minuto 52.

Quedaba un mundo por delante y nadie bajaba los brazos. El Salvador pasaba un nuevo golpe de castigo que le permitía estar a tiro de ensayo para ganar el partido en el minuto 55, 20-16, pero no consiguió romper la defensa del Quesos en los 25 minutos que restaban para acabar el choque. El Quesos Entrepinares se llevó la Copa del Rey 2018 y suma así su quinto título de Copa del Rey.

VRAC