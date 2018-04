Una victoria que da vida

El Tecnyconta Zaragoza se llevó el crucial duelo que le enfrentaba al Real Betis Energía Plus en la lucha por evitar el descenso, igualando además la diferencia particular entre ambos ya que el conjunto maño perdió en Sevilla por tres puntos. En un partido no apto para cardíacos y que no se resolvió hasta los segundos finales el conjunto local fue de menos a más y, como no podía ser de otra manera, de la mano de un gran Gary Neal que anotó 24 puntos y alcanzó 30 de valoración, el equipo aragonés sumó una victoria que le permite coger aire y mirar el futuro con menos pesimismo mientras que deja a su rival en una más que delicada situación en el fondo de la tabla.

Esta vez el norteamericano no estuvo tan solo como en otras ocasiones en la labor anotadora y contó con la inestimable aportación de los recién fichados Milko Bjelica (18 puntos y 18 de valoración) y Dylan Ennis (13 puntos) y la del base Tomás Bellas (13 puntos). El Betis, desde el inicio del encuentro, realizaba una defensa muy intensa y con muchas ayudas intentando hacer siempre un dos contra uno contra la principal amenaza local, Gary Neal, lo que le permitió ir por delante en el marcador hasta con 5 puntos de renta en los primeros diez minutos gracias a su mayor acierto en los lanzamientos, aunque el equipo aragonés consiguió llegar de manera ajustada al final de este periodo (17-18) por los puntos de Neal.

A pesar de ello, el Tecnyconta no le supo coger el aire al encuentro. Se volvió a atascar en la intensa defensa de su rival mientras que era incapaz de frenar el ataque bético que anotaba con cierta comodidad ante la falta de intensidad maña. La consecuencia fue que en apenas cuatro minutos la diferencia de los hombres de Javier Carrasco se fue hasta los once puntos (19-30), aunque el dominio del rebote defensivo permitió correr al Tecnyconta a la contra y anotar así con más facilidad para acortar distancias al llegar al descanso (35-39), apoyado en el acierto de Milko Bjelica mientras que en los andaluces era Blake Schilb su jugador más efectivo.

Tras el descanso surgió de nuevo Neal, acompañado de Tomás Bellas que con su acierto le dieron la vuelta al marcador. Además, la mejoría en ataque de los zaragozanos llegó acompañada de una mejor defensa, lo que propició que el Tecnyconta llegase a tener hasta siete puntos de ventaja (55-48) en el minuto 26. Sin embargo, el Betis supo reaccionar bien y marcó un parcial de 7-17 en cuatro minutos para volver a igualar los guarismos del marcador pero colocándose por delante al final de este periodo (62-65) liderado por un gran Mikel Uriz que anotó diez puntos en este cuarto.

La buena labor defensiva del equipo de Pep Cargol y el acierto ofensivo en el último parcial le volvió a colocar por delante en el marcador pero con el Betis pegado, que llegó a igualar a 74 a falta de dos minutos.En esos 120 segundos al equipo local no le tembló la mano y supo jugar sus bazas encomendándose a Neal, que fue objeto de las faltas verdiblancas lo que le permitió anotar desde los tiros libres, para acabar con una victoria ajustada que le saca del descenso y que tiene sabor a permanencia.

Ficha Técnica

Tecnyconta Zaragoza 81: Bellas (13), Neal (24), Barreiro (3), Bjelica (18), Rey (4) -cinco inicial- Stoll (6), Triguero (-), Barreiro (3), Dragovic (-), Ennis (13), De Jong (-), Blums (-).

Real Betis Energía Plus 78: Booker (5), Sánchez (5), Schilb (15), Kelly (5), Golubovic (8) -cinco inicial- Anosike (12), Úriz (16), Nelson (7), Cruz (-), Gacesa (-), Franch (5).

Estadística completa

Parciales: 17-18/18-21/27-26/19-13

Árbitros: Conde, Castillo, Rial. Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la trigésima jornada de la Liga Endesa, disputado en el pabellón Príncipe Felipe ante 8.157 espectadores.