'Carmonazo' justiciero

Algunos ya empezaban a temerse lo peor. Miraban la clasificación y veían al Sporting fuera de ascenso directo. Imaginaban la euforia en Huesca y la ilusión en Vallecas. Se asomaba el riesgo de afrontar las últimas jornadas sin depender de ti mismo. Y, además, injustamente. Porque el Sporting lo había hecho todo para ganarle al Albacete. O casi todo, salvo tener un poco más de puntería. La que había tenido habría sido suficiente, de no haberse inventado el árbitro un penalti que había igualado la contienda. Pero el equipo gijonés tuvo fútbol, posesión, llegada. Se estrelló contra el larguero, contra el portero rival, contra las decisiones arbitrales (en el área del Albacete Figueroa Vázquez no aplicó el mismo criterio en un derribo a Pablo Pérez). Y cuando se mascaba la injusticia, cuando se empezaba a ver volar dos puntos clave de El Molinón-Quini, llegó el carmonazo salvador. El tanto de Carmona hizo justicia, devolvió al equipo gijonés al ascenso directo y desató la euforia en El Molinón-Quini. El grito de los espectadores aunó alegría y alivio. Algún día se podía perder, pero este no era el día.

Fue merecida la victoria, y eso que al Sporting le costó entrar en el partido. La primera parte fue floja, aunque el equipo fue decantando la balanza de su lado progresivamente. En la segunda mitad los rojiblancos aprovecharon su calidad y su superioridad física ante un Albacete cansado, pero hubo que esperar a los últimos minutos para encontrar el camino.

Empezó Zozulia generando problemas a la defensa rojiblanca: nada más empezar el partido cabezó absoluta e incomprensiblemente solo un saque de esquina. Otra peinada del ucraniano acabó en un remate de Morillas que detuvo Mariño. El Sporting empezó a ganar peso en el partido a base de contragolpes, hasta acabar haciéndose con la pelota. Empezó a aparecer la calidad de Rubén García entre líneas y la mejor versión de Jony. Solo dos minutos después de servirle una gran ocasión a Nano Mesa, el cangués abría la lata aprovechando un rechazo del portero Tomeu Nadal.

El día de Jony

Jony fue protagonista en todo a partir de ese momento. En una disputa con Arroyo, el árbitro se inventó un penalti del cangués. La rabia por la injusticia la pagó Jony con una amarilla. Dani Rodríguez empató desde los once metros, engañando a Mariño. Era un empate inmerecido a solo un minuto del descanso. Jony estaba rabioso y en la siguiente acción del partido se jugó la expulsión con una entrada a destiempo. Sus propios compañeros le pedían cabeza. El descanso le vino bien al extremo para respirar hondo. Pero la tenía guardada. Era su día: quería celebrar el premio al mejor jugador del mes de marzo y aparcar definitivamente lo sucedido en Cádiz. Su reacción al tirón de orejas de Rubén Baraja fue la más adecuada: responder con su mejor versión, una entrega absoluta, un gol y una sorprendente participación en el último gol.

Y es que la banda izquierda del Sporting era un filón. Cuando no llegaba Jony, llegaba Canella. Pero ni Nano Mesa ni Carmona aprovechaban sus centros, bajo el diluvio que acompañó durante la segunda parte. Baraja buscó refrescar el ataque. Especialmente bien resultó la entrada de Pablo Pérez: estrelló un balón en el larguero y provocó un posible penalti que el árbitro no señaló.

Pasaban los minutos y el gol no llegaba. Hasta que Jony sacó rápidamente un saque de banda, Canella centró desde línea de fondo y en mitad de un barullo tremendo en el área Carlos Carmona disparó con la pierna derecha, el alma propia y el de todo el sportinguismo, para celebrar un gol que mantiene al Sporting en las cuentas y embalado hacia Primera. La vida sigue igual que antes de la jornada, y eso es buena noticia.