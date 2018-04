Se enfrentaban en la capital alavesa un conjunto recientemente eliminado en Euroliga y otro que aspira a conquistar la Final Four FIBA a principios de mayo. También tenía un encanto especial la vuelta a casa de Ibón Navarro, que está triunfando en el banquillo murciano tras su paso por otros clubes después de dejar Vitoria. También concitaba interés el retorno de Brad Oleson, que estuvo muchas campañas en el Baskonia. El partido se pudo resolver en los últimos instantes. Con 87-85, Hannah lanzó un triple, pidió falta personal, no entró el balón y no se decretaron tiros libres tampoco. Victoria local en definitiva.

Kirolbet no pudo contar con Granger, que todavía no ha se ha recuperado de su lesión de tobillo. Los locales comenzaron dominando la pintura y en 2 minutos ya doblaban al rival (8-4). Navarro tuvo que pedir tiempo muerto para pedir más intensidad y concentración defensiva a sus jugadores. Aunque hubo una pequeña reacción (empate a 10), Baskonia empezó a anotar desde fuera y volvió a estirar la goma (26-19 al final del primer cuarto).

El que salió dormido en la segunda entrega fue el equipo de Pedro Martínez, que encajó un parcial de 0-8. Tiempo muerto y a corregir errores. El conjunto vasco llevó la iniciativa en el luminoso pero sin grandes diferencias. Sadiel Rojas dio el susto de la mañana cuando se comió una finta de Marcelinho y cayó en mala postura. Shengelia se fue al descanso con 14 puntos siendo, una vez más, el mejor del partido.

Murcia estuvo 6 minutos sin anotar una canasta en juego nada más comenzar el tercer cuarto (llevaba 1 punto en los primeros 5 minutos) y los vascos abrieron una brecha que parecía casi definitiva (54-41, min. 25). Timma vio una técnica pero UCAM no fue capaz de bajar de la decena de diferencia hasta el final de esa tercera entrega. Un mate de Faverani dejó el marcador en un 68-59.

Shengelia volvió a coger el mando del partido y Kirolbet abrió una diferencia considerable. El georgiano defendió, taponó, corrió, anotó y marcó la pauta de los últimos minutos. Baskonia se relajó en la recta final y Murcia se acercó 2 puntos con el 87-85 pero no le dio al equipo de Ibón Navarro para confirmar la remontada en el Buesa Arena.