La ocupación hotelera ya no es un indicador fiable

Las previsiones de ocupación hotelera para este puente de mayo se están cumpliendo. El mal tiempo no está afectando a las reservas y no ha habido cancelaciones importantes de última hora, según la patronal hotelera de la Costa Blanca, HOSBEC, que califica de “buen puente” el transcurrido hasta el momento, sobre todo en Benidorm, donde se esperaba una ocupación hotelera del 92%.

Tampoco están afectando, según los hoteleros, las adecuaciones y obras de las playas del litoral tras las fuertes lluvias de la pasada semana, una opinión que también comparten los vecinos de Playa Blanca y La Albufereta, que celebran la rápida respuesta del Ayuntamiento de Alicante a la hora de arreglar la playa para este fin de semana.

Sin embargo, mientras se pone el foco en la ocupación hotelera como principal indicador de la presencia de turistas o de lo bueno o malo que ha sido un periodo vacacional, los operadores de apartamentos turísticos advierten: la ocupación hotelera ha dejado de ser un indicador fiable de la realidad turística porque los hoteles solo representan un tercio de la capacidad alojadora de las ciudades.

Según la Asociación de Apartamentos Turísticos de la Costa Blanca (APTUR), la ocupación hotelera no constituye una radiografía real de la situación, ya que cada vez son más los turistas que optan por alojarse en apartamentos en detrimento de hoteles. De hecho, su presidente, Miguel Ángel Sotillos, explica que por cada plaza hotelera se ofrecen 3 plazas y media en apartamentos turísticos. Y esto teniendo en cuenta únicamente los alojamientos reglados, ya que se calcula que el 40 o 50% de apartamentos no están dados de alta. Por este motivo, Sotillos advierte de que tener una ocupación hotelera del 90% "no significa que haya un lleno total", ni una del 70% debería considerarse preocupante.

De hecho, para APTUR “no está siendo un puente de mayo brillante". En Benidorm, la ocupación “es buena, pero no extraordinaria” o del 90%, como sí ha sido para los hoteles. Por ello, considera que a la hora de analizar el turismo deberían tenerse en cuenta otros indicadores más amplios, como el empleo o los ingresos del sector de la restauración. Lo importante, en su opinión, no es el volumen de ocupación, sino la rentabilidad económica.