Conquistar Burgos para accede al play off

La Arandina ha hecho mucho pero aún tiene todo por decidir. Esta mañana se enfrenta al partido más importante de la temporada. No será el último con este calificativo. Lleva dos meses de contínuas finales. Ningún equipo en este país ha disputado tantas finales esta temporada como el conjunto que entrena Javier Álvarez de los Mozos. Cada uno pudo ser el último para alimentar el objetivo del play off. Y los ha ganado todos. Doce de forma consecutiva. Los doce sin encajar gol. Demoledor. Y con esta trayectoria, soberbia, no ha podido situarse aún entre los cuatro primeros clasificados.

Este martes recupera el partido aplazado ante el R.Burgos. Muy duro. Muy difícil. Porque enfrente habrá un rival al que el triunfo le rescata de los puestos de descenso. Porque la Arandina viene de ganar en El Helmántico un encuentro muy duro en lo físico y de gran desgaste mental. Y porque esta Arandina lleva conviviendo con esta situación tres meses.

No ha habido mucho tiempo para disfrutar la conquista de Salamanca. Ahora solo importa triunfar en otra plaza, Burgos. No parece probable que Javier Álvarez de los Mozos introduzca muchos cambios. A lo sumo algún matiz porque el equipo está funcionando muy bien. Está jugando muy bien. En las doce últimas jornadas se ha permitido alcanzar la perfección.